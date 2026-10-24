117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 52 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6000 дронів-камікадзе та здійснив 1899 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 жовтня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 28 окупантів, 8 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки та два спеціальні засоби. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один спеціальний засіб, два пункти управління БпЛА та 47 укриттів противника. Знищено або подавлено 146 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Охрімівка та Бочкове. Дві з цих атак досі тривають.

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

На Лиманському напрямку

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Зарічного та в бік Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

На Костянтинівському напрямку

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка. Дві штурмові дії противника тривають.

На Покровському напрямку

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Добропілля, Василівка, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке.

На Олександрівському напрямку

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік населеного пункту Запорізьке.

На Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка.

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Новояковлівки.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нині триває 1704-й день повномасштабної війни.