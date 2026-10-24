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117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026
Ситуація на фронті 24 жовтня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 24 жовтня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 52 авіаційні удари, скинув 173 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 6000 дронів-камікадзе та здійснив 1899 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 жовтня на фронті відбулося 117 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 28 окупантів, 8 - поранено; знищено п’ять одиниць автомобільної техніки та два спеціальні засоби. Пошкоджено одну одиницю автомобільної техніки, одну артилерійську систему, один спеціальний засіб, два пункти управління БпЛА та 47 укриттів противника. Знищено або подавлено 146 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали двох авіаударів, застосували шість КАБ, здійснили 42 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Тернова, Охрімівка та Бочкове. Дві з цих атак досі тривають.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

П’ять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку у районі Зарічного та в бік Ставків, Діброви.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили три спроби загарбників йти вперед у районі населеного пункту Крива Лука.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 5

На Костянтинівському напрямку

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів у районі населеного пункту Костянтинівка. Дві штурмові дії противника тривають.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 6

На Покровському напрямку

Чотирнадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Софіївка, Вільне, Новий Донбас, Добропілля, Василівка, Красноподілля, Сергіївка та Молодецьке.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 7

На Олександрівському напрямку

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік населеного пункту Запорізьке.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 8

На Гуляйпільському напрямку

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак у районі Добропілля та у бік населених пунктів Верхня Терса, Копані, Гуляйпільське, Єгорівка.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 9

На Оріхівському напрямку

На Оріхівському напрямку окупанти провели одну спробу покращити своє становище, атакуючи в бік Новояковлівки.

117 боїв за добу: лінія фронту станом на 24 жовтня 2026 фото 10

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Нині триває 1704-й день повномасштабної війни.

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Теги: окупанти Генштаб ворог

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