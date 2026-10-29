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Лубінець відреагував на чутки про перебування в Росії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лубінець відреагував на чутки про перебування в Росії
Лубінець розповів, чого вдалося досягти під час переговорів щодо Олешок
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Омбудсман розповів про складні переговори щодо Олешок та пояснив, чому попросив українців зачекати з висновками до його повернення

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прокоментував повідомлення в соціальних мережах про його нібито перебування на території Росії. Омбудсман наголосив, що досі перебуває в дорозі до тимчасово окупованих Олешок Херсонської області, де має долучитися до гуманітарної операції. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Лубінця.

«Я зараз усе ще в дорозі до Олешок. Наша гуманітарна місія триває», – повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

За словами Лубінця, у соціальних мережах почали поширювати повідомлення про його перебування на території РФ. Через це виникло чимало запитань, зокрема провокативних, на які він вирішив відреагувати особисто.

Омбудсман пояснив, що вирушив до Олешок, аби безпосередньо стежити за перебігом гуманітарної операції та контролювати виконання досягнутих домовленостей.

«Бачу, що в соцмережах уже пишуть, що я перебуваю на території РФ. З’являється багато запитань і провокативних повідомлень», – зазначив Лубінець.

Він закликав українців довіряти офіційним джерелам інформації та не робити передчасних висновків на підставі неперевірених повідомлень. «Я їду туди, щоб особисто бути на місці й бачити, що відбувається. Інформувати вас про перебіг місії. Прошу довіряти офіційним джерелам і не робити висновків із неперевірених повідомлень», – наголосив омбудсман.

Окремо Лубінець звернув увагу на складність переговорів, які передували організації гуманітарної місії. За його словами, підготовка операції тривала довго та потребувала значних зусиль від усіх залучених сторін.

Водночас омбудсман зазначив, що реалізація домовленостей ще не завершилася. Він попросив громадськість утриматися від додаткових запитань до його повернення в Україну.

«Ви навіть не уявляєте, наскільки складними були ці переговори. І як довго вони тривали задля того, щоб я був тут, де я зараз є. Але ми подолали лише пів шляху до задуманого: тому прошу – давайте залишимо всі запитання до того, як я повернуся додому», – написав Лубінець.

Нагадаємо, раніше українська та російська делегації прибули до Білорусі для участі в гуманітарній операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

За інформацією білоруського державного агентства «Белта», українська делегація прибула до пункту пропуску «Нова Гута» в Гомельському районі. Російська делегація перед цим прилетіла до аеропорту Гомеля.

Гуманітарну місію організували в межах домовленостей між Україною та Росією за сприяння першої леді США Меланії Трамп. Вони передбачають тимчасове припинення вогню на визначених територіях Олешок для доставлення гуманітарної допомоги та підготовки безпечної евакуації цивільного населення.

Режим припинення вогню на визначених ділянках набув чинності о 03:00 27 жовтня за київським часом.

Раніше Лубінець підтвердив, що українська делегація вирушила в напрямку Олешок для реалізації гуманітарної місії. За його словами, основними завданнями операції є доставлення допомоги людям, які залишаються в місті, та створення умов для їхнього безпечного виїзду.

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Теги: росія Дмитро Лубінець Олешки Україна переговори

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