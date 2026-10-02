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Зеленський назвав чотири міста, які стануть головними цілями ударів РФ взимку

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський назвав чотири міста, які стануть головними цілями ударів РФ взимку
Російські атаки мають на меті не лише знищення інфраструктури, а й залякування жителів
фото: Wikipedia

За даними української розвідки, Москва готується посилити удари по найбільших містах, щоб ізолювати їх від решти країни

Росія готується посилити повітряні атаки по найбільших містах України з настанням зими. Серед основних цілей – Київ, Харків, Одеса та Львів. За словами президента Володимира Зеленського, метою Москви є ізоляція цих міст від решти країни. Про це український лідер заявив в інтерв’ю Financial Times, повідомляє «Главком».

Росія планує нарощувати удари по великих українських містах у зимовий період. Йдеться не лише про пошкодження окремих об'єктів, а й про створення умов, за яких міста можуть опинитися відрізаними від решти країни.

Київ, за словами Зеленського, є пріоритетною ціллю через те, що це столиця України. Харків розглядається як важливе місто на сході країни, Одеса – через її портове та стратегічне значення. Львів, за даними українських та європейських посадовців, також фігурує у планах РФ через його важливе логістичне значення та близькість до кордону з Польщею.

Український президент пов'язує можливу зимову кампанію РФ із наміром чинити тиск на цивільне населення. За його словами, російські атаки мають на меті не лише знищення інфраструктури, а й залякування людей та створення умов для масового переміщення населення.

«Вони не змогли організувати окупацію, і тому зараз роблять те саме – масовані атаки, масові вбивства», – сказав Зеленський, говорячи про російські удари.

Президент також зазначив, що характер російських атак змінився. Якщо раніше основними цілями були енергетичні та військові об'єкти, то тепер російські дрони, за його словами, б'ють по школах, телекомунікаційних вузлах і дата-центрах.

Напередодні Зеленський відвідав школу в Києві, по якій 1 жовтня вдарив російський «Шахед». У будівлі виникла пожежа, частково зруйнувалася стіна, були пошкоджені вікна та двері. На момент атаки в укритті перебували понад 100 дітей і більш як 60 працівників школи, тому ніхто не постраждав.

Окремо Україна працює над виробництвом дронів-перехоплювачів. Зеленський повідомив виданню, що зараз випробовуються п'ять таких моделей, а до кінця жовтня Україна планує виготовити близько 400 перехоплювачів однієї з них. Водночас виробництво стикається з проблемою нестачі двигунів.

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Теги: Харків Володимир Зеленський зима війна росія Львів обстріл Одеса Київ

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