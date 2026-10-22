Ірландський журналіст назвав обстріл Києва «допомогою» від Трампа

Кейлан Робертсон – ірландський фотокореспондент і документаліст, який висвітлює війну Росії проти України для англомовної аудиторії

Журналіст заявив, що російські ракети влучили в цивільну інфраструктуру столиці, зокрема торговельні центри та житлові будинки

Ірландський журналіст і документаліст Кейлан Робертсон, коментуючи наслідки російської атаки на Київ, іронічно назвав її «гуманітарною допомогою» від Росії. За його словами, така характеристика є відсиланням до заяв команди президента США Дональда Трампа. Про це Робертсон розповів кореспонденту «Главкома» на території зруйнованого гіпермаркету «Епіцентр» у столиці.

«Ось вона – гуманітарна допомога, яка щойно прибула з Росії. І я називаю це гуманітарною допомогою не від себе, а тому, що саме так це назвала команда Трампа», – сказав журналіст.

Робертсон зазначив, що під час атаки російські війська били по цивільній інфраструктурі. За його словами, у Києві горіли торговельні центри та житлові будинки, а наслідки обстрілу були помітні в різних частинах міста.

«Я бачив, як минулої ночі по всьому місту все охоплювало полум’я. Це була незвично масштабна атака. Росія не робить такого щодня», – зазначив Кейлан Робертсон.

Журналіст також пов’язав обстріл із політичною реакцією Сполучених Штатів на дії Росії. На його думку, атака стала демонстративним жестом не лише проти України, а й проти демократичного світу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Називати людей, які це зробили, гуманітаріями – означає прикривати їхні злочини. Це фактично сигнал, що все, що вони роблять, є прийнятним», – заявив Робертсон.

Він також згадав про візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви, після якого, за словами журналіста, російські війська завдали ударів по Києву. Робертсон припустив, що в Кремлі могли сприйняти заяви американської сторони як схвалення своїх дій.

Що відомо про атаку на Київ?

У ніч проти 22 жовтня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та безпілотниками. В Оболонському районі спалахнули пожежі у двох торговельних центрах, зокрема зазнав масштабних руйнувань гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній. Внаслідок атаки в столиці загинула одна людина, ще понад 20 людей дістали поранення. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, медична та транспортна інфраструктура.

Хто такий Кейлан Робертсон

Кейлан Робертсон – ірландський фотокореспондент і документаліст, який висвітлює війну Росії проти України для англомовної аудиторії. Вперше він приїхав до України 14 лютого 2023 року, а у 2024 році переїхав до Києва. Робертсон розповідає про війну, українське суспільство та повсякденне життя в умовах російських атак. Раніше він зазначав, що вирішив залишитися в Україні, оскільки хотів доносити до іноземної аудиторії те, що відбувається в країні.