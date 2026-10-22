Головна Київ Новини
search button user button menu button

Ірландський журналіст назвав обстріл Києва «допомогою» від Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Ірландський журналіст назвав обстріл Києва «допомогою» від Трампа
Кейлан Робертсон – ірландський фотокореспондент і документаліст, який висвітлює війну Росії проти України для англомовної аудиторії
фото: скриншот з відео

Журналіст заявив, що російські ракети влучили в цивільну інфраструктуру столиці, зокрема торговельні центри та житлові будинки

Ірландський журналіст і документаліст Кейлан Робертсон, коментуючи наслідки російської атаки на Київ, іронічно назвав її «гуманітарною допомогою» від Росії. За його словами, така характеристика є відсиланням до заяв команди президента США Дональда Трампа. Про це Робертсон розповів кореспонденту «Главкома» на території зруйнованого гіпермаркету «Епіцентр» у столиці.

«Ось вона – гуманітарна допомога, яка щойно прибула з Росії. І я називаю це гуманітарною допомогою не від себе, а тому, що саме так це назвала команда Трампа», – сказав журналіст.

Робертсон зазначив, що під час атаки російські війська били по цивільній інфраструктурі. За його словами, у Києві горіли торговельні центри та житлові будинки, а наслідки обстрілу були помітні в різних частинах міста.

«Я бачив, як минулої ночі по всьому місту все охоплювало полум’я. Це була незвично масштабна атака. Росія не робить такого щодня», – зазначив Кейлан Робертсон.

Журналіст також пов’язав обстріл із політичною реакцією Сполучених Штатів на дії Росії. На його думку, атака стала демонстративним жестом не лише проти України, а й проти демократичного світу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

«Називати людей, які це зробили, гуманітаріями – означає прикривати їхні злочини. Це фактично сигнал, що все, що вони роблять, є прийнятним», – заявив Робертсон.

Він також згадав про візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа до Москви, після якого, за словами журналіста, російські війська завдали ударів по Києву. Робертсон припустив, що в Кремлі могли сприйняти заяви американської сторони як схвалення своїх дій.

Що відомо про атаку на Київ?

У ніч проти 22 жовтня Росія завдала масованого удару по Києву балістичними ракетами та безпілотниками. В Оболонському районі спалахнули пожежі у двох торговельних центрах, зокрема зазнав масштабних руйнувань гіпермаркет «Епіцентр» на Почайній. Внаслідок атаки в столиці загинула одна людина, ще понад 20 людей дістали поранення. Пошкоджень також зазнали житлові будинки, медична та транспортна інфраструктура.

Хто такий Кейлан Робертсон

Кейлан Робертсон – ірландський фотокореспондент і документаліст, який висвітлює війну Росії проти України для англомовної аудиторії. Вперше він приїхав до України 14 лютого 2023 року, а у 2024 році переїхав до Києва. Робертсон розповідає про війну, українське суспільство та повсякденне життя в умовах російських атак. Раніше він зазначав, що вирішив залишитися в Україні, оскільки хотів доносити до іноземної аудиторії те, що відбувається в країні.

Читайте також:

Теги: Київ війна журналіст

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія готує нову інформаційну атаку проти України?
Україна підходить до небезпечної точки. До чого треба готуватися
2 жовтня, 13:02
Російський реактивний дрон
У Соломʼянському районі Києва російський дрон влучив у 12-поверхівку
30 вересня, 11:52
Попит на оренду житла зростає через студентів і нову хвилю переїздів
Оренда житла в Україні у вересні 2026 року: названо міста, де ціни ростуть найшвидше
1 жовтня, 20:15
Президент подякував усім залученим підрозділам за влучність і системну роботу
Зеленський розповів, як Україна відповіла на нічні удари РФ
3 жовтня, 18:34
Морячок поговорив із ворогом російською і зумів роздобути цінну інформацію
Десантник вдав росіянина та вивідав у ворога позиції
3 жовтня, 20:15
У Києві сталось аварійне відключення світла
У Києві сталось аварійне відключення світла
8 жовтня, 18:54

Новини

У Києві розширено перевезення міською електричкою через обмеження метро
У Києві розширено перевезення міською електричкою через обмеження метро
Ірландський журналіст назвав обстріл Києва «допомогою» від Трампа
Ірландський журналіст назвав обстріл Києва «допомогою» від Трампа
Комунальники оригінально відреагували на скандал із зупинкою біля Лук'янівки (фото)
Комунальники оригінально відреагували на скандал із зупинкою біля Лук'янівки (фото)
У Києві змінено рух поїздів червоною лінією метро
У Києві змінено рух поїздів червоною лінією метро
Уламок ракети РФ пробив ікону Ісуса в храмі, який молився за Москву (фото)
Уламок ракети РФ пробив ікону Ісуса в храмі, який молився за Москву (фото)
Рух Південним мостом у Києві частково відновлено: які обмеження діють
Рух Південним мостом у Києві частково відновлено: які обмеження діють

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2026
128K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
92K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
63K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Сьогодні, 15:31
У Хмельницькому померла 54-річна жінка, поранена під час російської атаки
Сьогодні, 14:32
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
Сьогодні, 14:24
Помер провідний український учений, академік у галузі педіатрії
Сьогодні, 13:55
ВАКС зняв електронний браслет з ексміністра енергетики Галущенка
Сьогодні, 13:26
Росія окупувала майже п'яту частину України. Зеленський розповів про ситуацію в захоплених містах
Сьогодні, 12:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua