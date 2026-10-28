Вперше з 2022 року Україна може повернутися до режиму світломаскування через нові дрони РФ – Флеш

Ворог може почати використовувати дрони з оптичними камерами для ударів по містам України

Потенційне застосування російських безпілотників з оптичною навігацією може змусити переглянути підхід до нічного освітлення доріг

Україні, ймовірно, доведеться переглянути питання світломаскування, якщо Росія почне масово використовувати безпілотники з модулем оптичної навігації «Сусанін». Зокрема, це може стосуватися освітлення доріг і ділянок трас у нічний час. Про це заявив радник президента України, фахівець із військових радіотехнологій Сергій Флеш Бескрестнов, пише «Главком».

«У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено», – зазначив він.

За словами Бескрестнова, потенційне масове застосування Росією модуля «Сусанін» на безпілотниках «Герань-5» та інших БпЛА або ракетах може змусити Україну повернутися до практики світломаскування.

Флеш звернув увагу насамперед на освітлення автомобільних доріг і окремих ділянок трас у темну пору доби. На його думку, за нових умов використання російської зброї це питання може потребувати перегляду.

Водночас Бескрестнов не повідомляв про ухвалене рішення щодо запровадження світломаскування. Йдеться про можливий сценарій на випадок, якщо російські війська почнуть масово застосовувати безпілотники з оптичною навігацією.

Варто нагадати, що українська протиповітряна оборона поступово підвищує ефективність боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Протягом останніх трьох місяців Сили оборони знищували в середньому майже 60% дронів типу «Герань-4», а під час окремих атак результативність сягала 80%.