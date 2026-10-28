Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Вперше з 2022 року Україна може повернутися до режиму світломаскування через нові дрони РФ – Флеш

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Вперше з 2022 року Україна може повернутися до режиму світломаскування через нові дрони РФ – Флеш
Ворог може почати використовувати дрони з оптичними камерами для ударів по містам України
фото: kagarlyk.city

Потенційне застосування російських безпілотників з оптичною навігацією може змусити переглянути підхід до нічного освітлення доріг

Україні, ймовірно, доведеться переглянути питання світломаскування, якщо Росія почне масово використовувати безпілотники з модулем оптичної навігації «Сусанін». Зокрема, це може стосуватися освітлення доріг і ділянок трас у нічний час. Про це заявив радник президента України, фахівець із військових радіотехнологій Сергій Флеш Бескрестнов, пише «Главком».

«У 2022 році ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено», – зазначив він.

За словами Бескрестнова, потенційне масове застосування Росією модуля «Сусанін» на безпілотниках «Герань-5» та інших БпЛА або ракетах може змусити Україну повернутися до практики світломаскування.

Флеш звернув увагу насамперед на освітлення автомобільних доріг і окремих ділянок трас у темну пору доби. На його думку, за нових умов використання російської зброї це питання може потребувати перегляду.

Водночас Бескрестнов не повідомляв про ухвалене рішення щодо запровадження світломаскування. Йдеться про можливий сценарій на випадок, якщо російські війська почнуть масово застосовувати безпілотники з оптичною навігацією.

Варто нагадати, що українська протиповітряна оборона поступово підвищує ефективність боротьби з російськими реактивними безпілотниками. Протягом останніх трьох місяців Сили оборони знищували в середньому майже 60% дронів типу «Герань-4», а під час окремих атак результативність сягала 80%.

Читайте також:

Теги: Сергій Бескрестнов дрон війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі російські війська в рамках своєї літньо-осінньої кампанії 2026 року проводять Слов'янсько-Краматорську наступальну операцію
Росія готує нові штурмові дивізії. На що розраховує Кремль
6 жовтня, 11:11
Чого бракує плану США та де проходить межа для України
Новий мирний план: чого бракує та де проходить межа для України
24 жовтня, 18:48
Пєсков наполягає, що енергетичне перемир’я не було конкретизоване
Кремль зробив заяву стосовно умов енергетичного перемир’я Трампа
14 жовтня, 13:11
Російський удар по Прилуках забрав життя 22 людей
ООН зафіксувала різке зростання кількості жертв серед цивільних в Україні
17 жовтня, 12:01
Зеленський зазначив, що наступний крок залежатиме від результатів контактів американської сторони з Москвою
Зеленський розповів про наступний крок у переговорах з РФ
20 жовтня, 21:24
Венс наголосив, що визначальним чинником є позиція американської влади
Віцепрезидент США пояснив, хто насправді вирішує, чи обмежувати Starlink для України
22 жовтня, 20:08
Рубіо зазначив, що зараз головне завдання – знайти компроміс, за якого обидві сторони підуть на поступки
Рубіо озвучив головну вимогу Росії для завершення війни
23 жовтня, 21:50
Віталію Півторацькому назавжди залишиться 27 років
Понад рік вважався зниклим без вісти на Курщині. Згадаймо Віталія Півторацького
21 жовтня, 09:00
Садок №6 «Малятко» є єдиним дошкільним закладом на кілька мікрорайонів міста
Закриття дитсадка «Малятко» в Переяславі: після розголосу місцева влада змінила рішення
21 жовтня, 15:44

Суспільство

Вперше з 2022 року Україна може повернутися до режиму світломаскування через нові дрони РФ – Флеш
Вперше з 2022 року Україна може повернутися до режиму світломаскування через нові дрони РФ – Флеш
Громадські організації та медіа виступили проти ухвалення нового Цивільного кодексу
Громадські організації та медіа виступили проти ухвалення нового Цивільного кодексу
Як перейти на українську мову? Письменниця із Луганська дала поради
Як перейти на українську мову? Письменниця із Луганська дала поради
Косуля померла після кількох днів мук у зоопарку поблизу Буковеля – UAnimals
Косуля померла після кількох днів мук у зоопарку поблизу Буковеля – UAnimals
Міноборони планує масово переглянути висновки ВЛК: кого це може торкнутися
Міноборони планує масово переглянути висновки ВЛК: кого це може торкнутися
У ДТП загинув екскерівник енергетичного регулятора України Валерій Тарасюк
У ДТП загинув екскерівник енергетичного регулятора України Валерій Тарасюк

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
81K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua