Зеленський відзвітував про розмову зі лідерами Фінляндії та Норвегії після їхнього дзвінка Путіну

Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб на переговорах в Осло 20 жовтня

Президент: Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль

Сьогодні, 27 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та в продовження наших дискусій в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО. Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль», – зауважив Зеленський.

За словами президента, Александр Стубб і Йонас Гар Стере чітко заявили російському диктатору Володимиру Путіну про необхідність реальних кроків для деескалації щодо української енергетики та інфраструктури.

«Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська. Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях. Обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки. Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись», – додав глава України.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори провели за погодженням з Україною, а метою було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним зв’язалися з президентом України Володимиром Зеленським.