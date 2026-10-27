Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відзвітував про розмову зі лідерами Фінляндії та Норвегії після їхнього дзвінка Путіну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відзвітував про розмову зі лідерами Фінляндії та Норвегії після їхнього дзвінка Путіну
Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб на переговорах в Осло 20 жовтня
фото: Reuters

Президент: Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль

Сьогодні, 27 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере за підсумками їхнього сьогоднішнього дзвінка з російським керівником та в продовження наших дискусій в Осло з представниками Америки, Європи і НАТО. Вдячний за детальний бриф і цю активність на підтримку нашої дипломатії та спільних з усіма партнерами мирних зусиль», – зауважив Зеленський.

За словами президента, Александр Стубб і Йонас Гар Стере чітко заявили російському диктатору Володимиру Путіну про необхідність реальних кроків для деескалації щодо української енергетики та інфраструктури.

«Обговорили підготовку тристоронньої зустрічі, яка запланована на листопад на рівні команд – українська, американська, російська. Фінляндія та Норвегія, як країни, що межують із Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях. Обговорили також і різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними для подальшої підтримки дипломатії, нашого захисту та спільної безпеки. Мир має бути, деескалація потрібна, і затягування війни Росією має припинитись», – додав глава України.

Нагадаємо, що президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Переговори провели за погодженням з Україною, а метою було безпосередньо донести до Путіна позиції щодо майбутніх переговорів.

Президент Фінляндії Александер Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере після телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним зв’язалися з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також:

Теги: війна переговори путін Володимир Зеленський Александр Стубб Норвегія Фінляндія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник ОВА також закликав жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги
Окупанти атакували Тернопільщину: влада повідомила про наслідки
29 вересня, 11:09
ЗСУ продовжують серію успішних ударів по російським нафтобазам
Росія засекретила дані про нафту та паливо: ISW назвав причину
30 вересня, 08:55
Поліція на території німецького аеропорту Лейпциг/Галле після виявлення дрона з вибухівкою
Директор Центру Карнегі назвав способи стримати гібридні атаки Росії
2 жовтня, 02:01
Рубіо не уточнив, які саме обставини, на його думку, перешкоджають просуванню до припинення бойових дій
«Рухаємось не в тому напрямку»: держсекретар США зробив заяву щодо завершення війни в Україні
6 жовтня, 16:24
Обмеження швидкості Starlink створює проблеми на фронті
Росія заявила, що США обмежили Starlink для України заради безпеки кораблів РФ
15 жовтня, 09:32
Папа Римський після операції на легені провів переговори із Путіним
Папа Римський після операції на легені провів переговори із Путіним
16 жовтня, 18:51
Сторони можуть повернутися до переговорного процесу приблизно 10-20 листопада
Росія готова відновити мирні переговори з Україною: названо дати тристоронньої зустрічі
21 жовтня, 16:30
«Ми багато дали Україні. Вони не дали нам нічого. Пам’ятайте про це», – сказав президент США
Гроші Москві, менше зброї Києву: NYT про те, як політика Трампа б’є по Україні
25 жовтня, 13:14
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Вчора, 13:05

Політика

Зеленський відзвітував про розмову зі лідерами Фінляндії та Норвегії після їхнього дзвінка Путіну
Зеленський відзвітував про розмову зі лідерами Фінляндії та Норвегії після їхнього дзвінка Путіну
Новий міністр ветеранів відзвітував про перші сто днів на посаді
Новий міністр ветеранів відзвітував про перші сто днів на посаді
Зеленський увів у дію рішення РНБО про кругову оборону міст
Зеленський увів у дію рішення РНБО про кругову оборону міст
«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі
«Все згоріло». Тимошенко повідомила сенсаційну новину у своїй справі
Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
Уперше в Україні автоматично знято арешт із рахунків боржника без участі виконавця
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації
Рада проголосувала за продовження воєнного стану і мобілізації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
161K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
107K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
69K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua