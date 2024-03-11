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Росіяни скаржаться на масовий збій у роботі цифрових сервісів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни скаржаться на масовий збій у роботі цифрових сервісів
Перебої зафіксовані як у самій Москві, так і в інших регіонах РФ
фото ілюстративне

Не працює офіційний додаток для пошуку та оплати місця паркування в Москві

Сьогодні, 11 березні, російські користувачі скаржаться на масові збої у роботі популярних цифрових сервісів. Зокрема перебої зафіксовані як у самій Москві, так і в інших регіонах РФ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зокрема, вранці 11 березня користувачі транспортних карток «Трійка» (використовується для оплати проїзду в громадському транспорті Москви, Московської області та загалом у 38 регіонах РФ) почали повідомляти про масовий збій у роботі системи. Вони не змогли її поповнити, а також отримати квитки.

Про збій повідомляє і сам додаток «Трійка. Поповнення та перевірка» для смартфонів. Сьогодні вранці пасажири отримали повідомлення про аварію сервера.

Також збій стався у роботі Казанського метрополітену (система ліній метрополітену в Казані - Росія, Татарстан). На станції оплата проходила через ручні валідатори та каси метро.

Крім того, не працює офіційний додаток для пошуку та оплати місця паркування в Москві.

Нагадаємо, 27 лютого, в Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-зв'язку. За повідомленнями, у користувачів не працює Telegram, YouTube, ВК, WhatsApp, Viber та інші сервіси, включно з YouTube і Steam. Також надходять скарги на всіх крупних мобільних операторів.

За даними деяких користувачів у РФ, у них є доступ до Telegram і Youtube за умови використання VPN-сервісів, і то не всіх. Водночас частина з мобільних VPN-клієнтів перестала працювати також.

Теги: соцмережі росія

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