У Росії масштабний збій у роботі інтернету

За даними деяких користувачів у РФ, у них є доступ до Telegram і Youtube за умови використання VPN-сервісів

Сьогодні, 27 лютого, в Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-зв'язку. Про це повідомляють місцеві телеграм канали та медіа.

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За повідомленнями, у користувачів не працює Telegram, YouTube, ВК, WhatsApp, Viber та інші сервіси, включно з YouTube і Steam. Також надходять скарги на всіх крупних мобільних операторів.

За даними деяких користувачів у РФ, у них є доступ до Telegram і Youtube за умови використання VPN-сервісів, і то не всіх. Водночас частина з мобільних VPN-клієнтів перестала працювати також.

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Проблеми з доступом спостерігають на таких ресурсах

Раніше повідомлялося, що українські хакери атакували ІТ-компанію, що працювала на російську «оборонку». Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних.

Нагадаємо, нещодавно у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «Акадо-телеком». Ця компанія забезпечує послугами низку російських державних структур, у тому числі адміністрацію президента РФ, ФСБ, ФСО, органи місцевого самоврядування у Москві та інших регіонах, «Сбєрбанк» та інші об’єкти. За даними ГУР, збій стався «внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів».