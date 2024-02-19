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Сербія припустила погіршення відносин з Росією: названо причину

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сербія припустила погіршення відносин з Росією: названо причину
Белград не має наміру вводити санкції проти режиму Путіна
фото з відкритих джерел

Президент Сербії вперше висловив свої думки щодо смерті Навального

Смерть опозиційного лідера Олексія Навального у в'язниці може вплинути на відносини між Сербією та Російською Федерацією, проте Белград не має наміру вводити санкції проти режиму Путіна. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає Prva.

Президент Сербії зазначив, що був шокований новиною про смерть Навального – критика режиму президента РФ Володимира Путіна. І додав, що нині ставлення Сербії до Росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США.

Це був перший випадок, коли президент Сербії висловив свої думки щодо смерті Навального. Тим не менше, він також зазначив, що Сербія наразі не розглядає можливість введення санкцій проти Росії.

Попри війну Росії, Вучич досі підтримував добрі відносини з Кремлем й одночасно намагався наблизити свою країну до вступу в ЄС.

Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах. 

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці суворого режиму за Полярним колом в Росії 16 лютого.

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Теги: росія поліція президент Олексій Навальний Сербія смерть вбивство санкції Німеччина диктатор

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