Сербія припустила погіршення відносин з Росією: названо причину

Президент Сербії вперше висловив свої думки щодо смерті Навального

Смерть опозиційного лідера Олексія Навального у в'язниці може вплинути на відносини між Сербією та Російською Федерацією, проте Белград не має наміру вводити санкції проти режиму Путіна. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич, передає Prva.

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Президент Сербії зазначив, що був шокований новиною про смерть Навального – критика режиму президента РФ Володимира Путіна. І додав, що нині ставлення Сербії до Росії слід розглядати в контексті розвитку ситуації в Україні та результатів президентських виборів у США.

Це був перший випадок, коли президент Сербії висловив свої думки щодо смерті Навального. Тим не менше, він також зазначив, що Сербія наразі не розглядає можливість введення санкцій проти Росії.

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Попри війну Росії, Вучич досі підтримував добрі відносини з Кремлем й одночасно намагався наблизити свою країну до вступу в ЄС.

Сербія залишається єдиною країною в Європі, яка відмовилася запровадити санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що пресслужба управління Федеральної служби виконання покарань Росії по Ямало-Ненецькому автономному округу заявила, що Олексій Навальний помер. Команда Навального підтвердила його смерть і заявила, що це було вбивство.

До слова, «Главком» нагадав, чому диктатор Володимир Путін боявся Навального.

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Як повідомлялося, у російських містах пройшли акції у пам'ять про Олексія Навального. У Санкт-Петербурзі, за повідомленням місцевих ЗМІ, затримали близько 60 осіб. Поліція також затримала учасників акцій у Єкатеринбурзі, Москві, Самарі, Новосибірську та інших містах.

До слова, сенатор-республіканець Ліндсі Грем висловив намір оголосити Росію державою-спонсором тероризму після смерті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у в'язниці суворого режиму за Полярним колом в Росії 16 лютого.