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Військовий сектор та пов'язані з ними особи: ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військовий сектор та пов'язані з ними особи: ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії
фото ілюстративне

Жозеп Боррель: «Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору, націлюючись на нові підприємства в третіх країнах»

Сьогодні, 23 лютого, Європейський союз ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну. Про це повідомляє  сайт Ради ЄС.

«Через два роки після повномасштабного вторгнення та агресивної війни проти України ЄС приймає 13-й пакет індивідуальних та економічних санкцій
Рада прийняла сьогодні – у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 13-й пакет обмежувальних заходів проти режиму Путіна, тих, хто несе відповідальність за продовження його незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни та тих, хто її суттєво підтримує», – йдеться у повідомленні.

Високий представник Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель сказав, що в міру того, як ми наближаємося до сумної позначки у два роки з того часу, як Володимир Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, Європейський Союз продовжує чинити тиск на Росію.

«Сьогодні ми ще більше посилюємо обмежувальні заходи щодо російського військового та оборонного сектору, націлюючись на нові підприємства в третіх країнах, які постачають обладнання, а також тих, хто несе відповідальність за незаконну депортацію та військове перевиховання українських дітей. Ми, як і раніше, єдині в нашої рішучості підірвати військову машину Росії та допомогти Україні виграти її законну боротьбу за самооборону та відновити свою незалежність, територіальну цілісність та суверенітет», – зазначив він.

Рада ЄС ухвалила запровадити обмежувальні заходи щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові списки, погоджені сьогодні, націлені насамперед на військовий та оборонний сектори та пов'язаних з ними осіб, у тому числі на тих, хто бере участь у постачанні озброєнь КНДР до Росії, а також на представників судової влади, місцевих політиків та людей, відповідальних за незаконну депортацію та військове перевиховання українців, зокрема дітей.

«Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, наразі поширюються на більш ніж 2000 фізичних та юридичних осіб», – уточнюється в повідомленні.

Активи цих осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС забороняється надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати на території ЄС або транзитно проходити через них.

Також Рада ЄС додала 27 нових організацій до списку тих, хто безпосередньо підтримує російський військово-промисловий комплекс у його агресивній війні проти України. На них поширюватимуться жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих підприємств розташовані в третіх країнах (Індія, Шрі-Ланка, Китай, Сербія, Казахстан, Таїланд і Туреччина) і беруть участь в обході торгових обмежень, інші – російські підприємства, які займаються розробкою, виробництвом та постачанням електронні компоненти для військово-промислового комплексу Росії.

Крім того, сьогоднішнє рішення розширює список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки за рахунок додавання компонентів для розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Нарешті, ЄС запровадив додаткові обмеження експорту товарів, які, зокрема, сприяють зміцненню промислового потенціалу Росії, як-от електричні трансформатори.

Сьогоднішнє рішення додає Велику Британію до списку країн-партнерів, які застосовують комплекс обмежувальних заходів на імпорт заліза та сталі з Росії, а також комплекс заходів щодо контролю імпорту, які, по суті, еквівалентні заходам ЄС.

Як повідомлялося, країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. 

Теги: росія санкції війна Європейський союз

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