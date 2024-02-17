Навальний. Не треба сліз

На одного «хорошого» русского стало більше...

Серед вбитих російськими окупантами українців у місті Буча був маловідомий всім нам Ілля Іванович Навальний.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Уродженець селища Залісся Чорнобильського району Київщини... Іллю мало хто знав... тому і суму за ним майже не було... Світла пам'ять...

Зате коли від тортур своїх же «однополчан» помер однофамілець Іллі – «бутерброд» – Альоша, який офіційно заявляв ще за життя, що не поверне Україні жодних окупованих територій, багато хто в Україні почав лити сльози... ну – поплачте...

Будь ласка, читайте текст після реклами

На одного «хорошого» русского стало більше...