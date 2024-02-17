Навальний. Не треба сліз
На одного «хорошого» русского стало більше...
Серед вбитих російськими окупантами українців у місті Буча був маловідомий всім нам Ілля Іванович Навальний.
Уродженець селища Залісся Чорнобильського району Київщини... Іллю мало хто знав... тому і суму за ним майже не було... Світла пам'ять...
Зате коли від тортур своїх же «однополчан» помер однофамілець Іллі – «бутерброд» – Альоша, який офіційно заявляв ще за життя, що не поверне Україні жодних окупованих територій, багато хто в Україні почав лити сльози... ну – поплачте...
На одного «хорошого» русского стало більше...
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