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Єгор Чечеринда Військовослужбовець, майор ЗСУ

Навальний. Не треба сліз

glavcom.ua
Російський політв'язень Олексій Навальний

На одного «хорошого» русского стало більше...

Серед вбитих російськими окупантами українців у місті Буча був маловідомий всім нам Ілля Іванович Навальний.

Уродженець селища Залісся Чорнобильського району Київщини... Іллю мало хто знав... тому і суму за ним майже не було... Світла пам'ять...

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Зате коли від тортур своїх же «однополчан» помер однофамілець Іллі – «бутерброд» – Альоша, який офіційно заявляв ще за життя, що не поверне Україні жодних окупованих територій, багато хто в Україні почав лити сльози...  ну – поплачте...

На одного «хорошого» русского стало більше...

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Теги: Олексій Навальний путінський режим росія

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Навальний. Не треба сліз
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