Ворожі атаки, Сенат США наблизив голосування за допомогу Україні: головне за ніч

Процес ухвалення законопроєкту із допомогою Україні просувається далі за процедурою

Сенат США подолав останню процедуру перед голосуванням за допомогу Україні

У ніч на 12 лютого окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Ворог атакував Харківщину ракетами. Фінляндія обрала нового президента. Сенат США наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 12 лютого, щоб ви були в курсі подій.

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Росіяни атакували Павлоград

Увечері 11 лютого окупанти атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Було знеструмлено більшу частину Павлограда. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Росіяни атакували дронами Павлоград. На щастя, без жертв. Проте частина населених пунктів Павлоградщини та Синельниківщини наразі знеструмлена. Є перебої з водою», – йдеться в повідомленні.

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Він додав, що лікарні переведені на альтернативне живлення. Тривали роботи з відновлення електро- та водопостачання у населених пунктах.

Ворог атакував Харківщину ракетами

Пізно ввечері 11 лютого окупанти завдали ударів ракетами С-300 по Харківщині. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

О 23:02 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку в Харківській області. Як повідомляли кореспонденти «Суспільного», у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів. Згодом він додав, що окупанти завдали ударів по Люботину Харківського району.

Попередньо окупанти вдарили ракетами С-300 із Білгорода. Інформація про постраждалих не надходила. Пошкоджені фасади нежитлових будівель.

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Сенат США подолав останню процедуру перед голосуванням за допомогу Україні

У неділю Сенат США проголосував за подолання останньої процедурної перешкоди і наблизив остаточне голосування законопроєкту про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, яке відбудеться найближчими днями.

Сенатори проголосували за припинення дебатів та внесення поправок до законопроєкту. На підтримку ініціативи висловилися 67 сенаторів, 27 законодавців проголосували проти. Для ухвалення рішення було достатньо 60 голосів «за».

Процес ухвалення законопроєкту із зовнішньою підтримкою просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 законодавця.

Після ухвалення Сенатом законопроєкт буде переданий до контрольованої республіканцями Палати представників, де на нього чекає невизначене майбутнє.

Фінляндія обрала нового президента

У другому турі виборів президента Фінляндії переміг колишній прем'єр-міністр країни Александр Стубб. За результатами підрахунку, Стубб набрав 51,6% голосів. Його головний конкурент – Пекка Хаавісто поступився кількома відсотками голосів (набрав 48,4%). Він визнав поразку і привітав свого опонента.

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55-річний Александр Стубб є представником правоцентристської «Національної коаліції». У політичному житті країни він ще з 2000-х років. Він пообіцяв, що працюватиме для безпечної, відкритої Фінляндії з міжнародними звʼязками, ставитиме її інтереси на перше місце, а також буде об’єднавчим фактором для країни.

Стубб підтримує Україну. Він категорично незгодний, що Україна має віддати принаймні частину своєї землі задля миру з росією. Водночас він повністю підтримує вступ України до ЄС і планує активно цьому сприяти.

Ілон Маск зробив заяву щодо продажу Starlink Росії

Американський мільярдер, Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії. Про це він написав у соцмережі Х.

«У низці неправдивих новин стверджується, що SpaceX продає Росії термінали Starlink. Це категорична неправда. Наскільки нам відомо, Starlink не продавали прямо чи опосередковано Росії», – написав Ілон Маск.

Очільника Пентагону Остіна знову госпіталізовано

Міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна знову госпіталізували. Про це повідомив речник Пентагону Патрик Райдер.

«Сьогодні (11 лютого – ред.), приблизно о 14:20, міністр оборони Ллойд Остін був доставлений охороною до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда для обстеження у зв'язку з симптомами, що вказують на гостру проблему з сечовим міхуром», – йдеться у заяві Райдера.

Заступник міністра оборони, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, а також Білий дім і Конгрес, проінформовані про ситуацію.