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Денис Самигін Експерт з інформаційної безпеки

Ключові цілі російської пропаганди в Україні

glavcom.ua
«Дискредитація, деморалізація, дезорієнтація ...»
фото: naszwybir.p

Втрата інформаційного контролю – стала комунікаційною поразкою України в 2023 році

Заглянув в матеріал «Вашингтон пост» про російську кампанію впливу на Україну. Висновок очевидний – будь-який публічний конфлікт як у владі, так і серед звичайних українців, будь-який корупційний скандал, будь-який негатив щодо влади та армії «чорним по білому» сприймається Росією як успіх і те, що крок за кроком наближає її перемогу.  

…Ох і дорого Україна платить за публічні «шкандали». Вірою в себе. ... Цікаво, що одна з цілей російських ІПСО формулюється так: «Зростання кількості відставок уряду та публічних конфліктів». Але ж спочатку для цього має бути піднятий скандал з «правідним гнівом» та зрадою – як інакше?...

Кілька тез з матеріалу Washington Post:

  1. На зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі для пропагандистської групи по Україні:
  • дискредитація військово-політичного керівництва Києва,
  • розкол української еліти,
  • деморалізація українських військ,
  • дезорієнтація українського населення.
Ключові цілі російської пропаганди в Україні фото 1
  1. Серед іншого матеріали свідчать, що росіяни планували «розповсюдити підроблені українські державні документи як докази корупційних схем військових закупівель».
  2. Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками: вони мали «знизити рейтинги ключових кадрів в офісі Зеленського, українському уряді та командуванні збройних сил України», а також збільшити віру серед українського населення в те, що еліта країна працювала лише на себе. «Зростання кількості відставок уряду та публічних конфліктів» також було б ознакою досягнення. Щоб збільшити страх і тривогу, втрати України від війни мали бути перебільшені, йдеться в документах.
  3. «Нам потрібно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським у стилі «він має намір його звільнити», – написав один кремлівський політтехнолог рік тому після зустрічі високопоставлених російських чиновників і московських експертів, згідно даних з внутрішніх кремлівських документів.
  4. За перший тиждень травня пост кремлівських стратегів у Facebook про те, що «Валерій Залужний може стати наступним президентом України», набрав 4,3 мільйона переглядів, свідчить одна з дашборд-презентацій.
  5. Стратеги також мали прейскуранти за розміщення проросійських коментарів у відомих західних ЗМІ та за оплату «впливових осіб» у соціальних мережах у Сполучених Штатах і Європі, «бажаючих працювати з російськими клієнтами». У документах йдеться, що росіяни були готові заплатити до 39 тисяч доларів за розміщення проросійських коментарів у головних ЗМІ на Заході. «Практично скрізь це будуть оглядачі, лідери громадської думки, колишні дипломати, чиновники, професори і так далі».
  6. «Найскладніші часи попереду», – сказав один високопоставлений європейських чиновників безпеки, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання. «Росія вижила і готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту ; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і по-третє, ця кампанія дестабілізації».

***

І на додачу кілька цитат з самх російських звітів, які показують інші теми, які вони просували:

  • Тема мобілізації продовжує демонструвати стабілізаційно високі показники за часткою наративу в загальній масі повідомлень і авторів і високий показник користувальницьких реакцій.
  • Тема «влада проти церкви» продемонструвала падіння в долі авторів наративів і охоплень, проте користувальницькі реакції демонструють добрий показник.
  • Тема зростання цін продемонструвала падіння ...

***

Що ж – втрата інформаційного контролю за темою мобілізації через відео з «ТЦК які виловлюють людей» – стала дійсно комунікаційною поразкою України в 2023 році.

Головне, щоб з усього цього були зроблені висновки.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія війна пропаганда

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Денис Самигін

Ключові цілі російської пропаганди в Україні
Ключові цілі російської пропаганди в Україні

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