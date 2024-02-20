Ключові цілі російської пропаганди в Україні

Втрата інформаційного контролю – стала комунікаційною поразкою України в 2023 році

Заглянув в матеріал «Вашингтон пост» про російську кампанію впливу на Україну. Висновок очевидний – будь-який публічний конфлікт як у владі, так і серед звичайних українців, будь-який корупційний скандал, будь-який негатив щодо влади та армії «чорним по білому» сприймається Росією як успіх і те, що крок за кроком наближає її перемогу.

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…Ох і дорого Україна платить за публічні «шкандали». Вірою в себе. ... Цікаво, що одна з цілей російських ІПСО формулюється так: «Зростання кількості відставок уряду та публічних конфліктів». Але ж спочатку для цього має бути піднятий скандал з «правідним гнівом» та зрадою – як інакше?...

Кілька тез з матеріалу Washington Post:

На зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі для пропагандистської групи по Україні:

дискредитація військово-політичного керівництва Києва,

розкол української еліти,

деморалізація українських військ,

дезорієнтація українського населення.

Серед іншого матеріали свідчать, що росіяни планували «розповсюдити підроблені українські державні документи як докази корупційних схем військових закупівель». Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками: вони мали «знизити рейтинги ключових кадрів в офісі Зеленського, українському уряді та командуванні збройних сил України», а також збільшити віру серед українського населення в те, що еліта країна працювала лише на себе. «Зростання кількості відставок уряду та публічних конфліктів» також було б ознакою досягнення. Щоб збільшити страх і тривогу, втрати України від війни мали бути перебільшені, йдеться в документах. «Нам потрібно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським у стилі «він має намір його звільнити», – написав один кремлівський політтехнолог рік тому після зустрічі високопоставлених російських чиновників і московських експертів, згідно даних з внутрішніх кремлівських документів. За перший тиждень травня пост кремлівських стратегів у Facebook про те, що «Валерій Залужний може стати наступним президентом України», набрав 4,3 мільйона переглядів, свідчить одна з дашборд-презентацій. Стратеги також мали прейскуранти за розміщення проросійських коментарів у відомих західних ЗМІ та за оплату «впливових осіб» у соціальних мережах у Сполучених Штатах і Європі, «бажаючих працювати з російськими клієнтами». У документах йдеться, що росіяни були готові заплатити до 39 тисяч доларів за розміщення проросійських коментарів у головних ЗМІ на Заході. «Практично скрізь це будуть оглядачі, лідери громадської думки, колишні дипломати, чиновники, професори і так далі». «Найскладніші часи попереду», – сказав один високопоставлений європейських чиновників безпеки, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання. «Росія вижила і готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту ; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і по-третє, ця кампанія дестабілізації».

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І на додачу кілька цитат з самх російських звітів, які показують інші теми, які вони просували:

Тема мобілізації продовжує демонструвати стабілізаційно високі показники за часткою наративу в загальній масі повідомлень і авторів і високий показник користувальницьких реакцій.

Тема «влада проти церкви» продемонструвала падіння в долі авторів наративів і охоплень, проте користувальницькі реакції демонструють добрий показник.

Тема зростання цін продемонструвала падіння ...

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Що ж – втрата інформаційного контролю за темою мобілізації через відео з «ТЦК які виловлюють людей» – стала дійсно комунікаційною поразкою України в 2023 році.

Головне, щоб з усього цього були зроблені висновки.