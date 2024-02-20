Ключові цілі російської пропаганди в Україні
Втрата інформаційного контролю – стала комунікаційною поразкою України в 2023 році
Заглянув в матеріал «Вашингтон пост» про російську кампанію впливу на Україну. Висновок очевидний – будь-який публічний конфлікт як у владі, так і серед звичайних українців, будь-який корупційний скандал, будь-який негатив щодо влади та армії «чорним по білому» сприймається Росією як успіх і те, що крок за кроком наближає її перемогу.
…Ох і дорого Україна платить за публічні «шкандали». Вірою в себе. ... Цікаво, що одна з цілей російських ІПСО формулюється так: «Зростання кількості відставок уряду та публічних конфліктів». Але ж спочатку для цього має бути піднятий скандал з «правідним гнівом» та зрадою – як інакше?...
Кілька тез з матеріалу Washington Post:
- На зустрічі 16 січня 2023 року Кирієнко виклав чотири ключові цілі для пропагандистської групи по Україні:
- дискредитація військово-політичного керівництва Києва,
- розкол української еліти,
- деморалізація українських військ,
- дезорієнтація українського населення.
- Серед іншого матеріали свідчать, що росіяни планували «розповсюдити підроблені українські державні документи як докази корупційних схем військових закупівель».
- Успіх команди мав вимірюватися за ключовими показниками: вони мали «знизити рейтинги ключових кадрів в офісі Зеленського, українському уряді та командуванні збройних сил України», а також збільшити віру серед українського населення в те, що еліта країна працювала лише на себе. «Зростання кількості відставок уряду та публічних конфліктів» також було б ознакою досягнення. Щоб збільшити страх і тривогу, втрати України від війни мали бути перебільшені, йдеться в документах.
- «Нам потрібно посилити конфлікт між Залужним і Зеленським у стилі «він має намір його звільнити», – написав один кремлівський політтехнолог рік тому після зустрічі високопоставлених російських чиновників і московських експертів, згідно даних з внутрішніх кремлівських документів.
- За перший тиждень травня пост кремлівських стратегів у Facebook про те, що «Валерій Залужний може стати наступним президентом України», набрав 4,3 мільйона переглядів, свідчить одна з дашборд-презентацій.
- Стратеги також мали прейскуранти за розміщення проросійських коментарів у відомих західних ЗМІ та за оплату «впливових осіб» у соціальних мережах у Сполучених Штатах і Європі, «бажаючих працювати з російськими клієнтами». У документах йдеться, що росіяни були готові заплатити до 39 тисяч доларів за розміщення проросійських коментарів у головних ЗМІ на Заході. «Практично скрізь це будуть оглядачі, лідери громадської думки, колишні дипломати, чиновники, професори і так далі».
- «Найскладніші часи попереду», – сказав один високопоставлений європейських чиновників безпеки, який, як і інші, говорив на умовах анонімності, щоб обговорити делікатні питання. «Росія вижила і готує нову кампанію, яка складається з трьох основних напрямків: по-перше, тиск на лінію фронту ; по-друге, атаки на українську інфраструктуру; і по-третє, ця кампанія дестабілізації».
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І на додачу кілька цитат з самх російських звітів, які показують інші теми, які вони просували:
- Тема мобілізації продовжує демонструвати стабілізаційно високі показники за часткою наративу в загальній масі повідомлень і авторів і високий показник користувальницьких реакцій.
- Тема «влада проти церкви» продемонструвала падіння в долі авторів наративів і охоплень, проте користувальницькі реакції демонструють добрий показник.
- Тема зростання цін продемонструвала падіння ...
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Що ж – втрата інформаційного контролю за темою мобілізації через відео з «ТЦК які виловлюють людей» – стала дійсно комунікаційною поразкою України в 2023 році.
Головне, щоб з усього цього були зроблені висновки.
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