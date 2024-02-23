США ввели найбільший пакет антиросійських санкцій за час війни
США запроваджують санкції щодо близько 300 фізичних та юридичних осіб
Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.
«Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – йдеться в заяві.
Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.
Під обмеження США потрапили:
- посол РФ у Білорусі Борис Гризлов;
- держсекретар «Союзної держави» Дмитро Мезенцев;
- міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв;
- гендиректор конструкторного бюро «Новатор» Фарід Абдрахманов;
- голова «військово-цивільної адміністрації Харківської області» Віталій Ганчев;
- генеральний директор «Туламашзаводу» Євген Дронов;
- начальник управління Федеральної служби виконання покарань
- по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;
- гендиректор із нових виробництв АТ «Особлива економічна зона промислово-виробничого типу «Алабуга» Сергій Алексєєв;
- член ПВК «Вагнер» Андрій Трошев;
- депутат парламенту Молдови Марина Таубер;
- громадянин Молдови Валерій Копейчин;
- директор білоруського АТ «558 Авіаційний ремонтний завод» Павло Пінігін.
Вашингтон запровадив санкції проти російського акціонерного товариства «Особлива економічна зона промислового виробництва «Алабуга», яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів «Герант-2», що були відправлені з Ірану, одночасно збільшуючи вітчизняні виробничі потужності з виробництва багатьох компонентів для іранської армії.
Також Мінфін США націлився на основну фінансову інфраструктуру Росії. Під обмеження потрапило акціонерне товариство «Національна система платіжних карт» яке є державним оператором російської національної платіжної системи «Мир».
Також під санкції потрапили:
- виробник автомобілів бренду Aurus;
- Росгеологія;
- «Газпром космічні системи»;
- «Русхімальянс», яка виступає оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в Усть-Лузі;
- IT-компанії «Т1» і «Ред Софт»;
- суднобудівний комплекс «Зірка»;
- приватна збройова компанія Lobaev Arms;
- СПБ банк і банк «Авангард»;
- золотодобувна компанія «Південуралзолото».
Крім фізичних і юридичних осіб, які перебувають у Росії, у Мінфіні США продовжують переслідувати осіб за межами РФ, які сприяють, організовують, беруть участь та в інший спосіб підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу.
До сьогоднішнього списку санкцій потрапили експортери з третіх країн і переправники технологій, обладнання та запчастин у Росію, експедитора, який займається поставками зброї в Росію, а також транснаціональну мережу з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню продукції російського походження.
Загалом сьогодні під обмеження потрапили 26 юридичних і фізичних осіб із третіх країн в 11 країнах, включно з Китайською Народною Республікою, Сербією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ліхтенштейном.
Нагадаємо, Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, «чиновників» на окупованих територіях і представників КНДР.
До слова, Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.
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