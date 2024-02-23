США ввели найбільший пакет антиросійських санкцій за час війни

Під нові санкції від США потрапив посол Росії у Білорусі Борис Гризлов

США запроваджують санкції щодо близько 300 фізичних та юридичних осіб

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.

«Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – йдеться в заяві.

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Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Під обмеження США потрапили:

посол РФ у Білорусі Борис Гризлов;

держсекретар «Союзної держави» Дмитро Мезенцев;

міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв;

гендиректор конструкторного бюро «Новатор» Фарід Абдрахманов;

голова «військово-цивільної адміністрації Харківської області» Віталій Ганчев;

генеральний директор «Туламашзаводу» Євген Дронов;

начальник управління Федеральної служби виконання покарань

по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;

гендиректор із нових виробництв АТ «Особлива економічна зона промислово-виробничого типу «Алабуга» Сергій Алексєєв;

член ПВК «Вагнер» Андрій Трошев;

депутат парламенту Молдови Марина Таубер;

громадянин Молдови Валерій Копейчин;

директор білоруського АТ «558 Авіаційний ремонтний завод» Павло Пінігін.

Вашингтон запровадив санкції проти російського акціонерного товариства «Особлива економічна зона промислового виробництва «Алабуга», яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів «Герант-2», що були відправлені з Ірану, одночасно збільшуючи вітчизняні виробничі потужності з виробництва багатьох компонентів для іранської армії.

Також Мінфін США націлився на основну фінансову інфраструктуру Росії. Під обмеження потрапило акціонерне товариство «Національна система платіжних карт» яке є державним оператором російської національної платіжної системи «Мир».

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Також під санкції потрапили:

виробник автомобілів бренду Aurus;

Росгеологія;

«Газпром космічні системи»;

«Русхімальянс», яка виступає оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в Усть-Лузі;

IT-компанії «Т1» і «Ред Софт»;

суднобудівний комплекс «Зірка»;

приватна збройова компанія Lobaev Arms;

СПБ банк і банк «Авангард»;

золотодобувна компанія «Південуралзолото».

Крім фізичних і юридичних осіб, які перебувають у Росії, у Мінфіні США продовжують переслідувати осіб за межами РФ, які сприяють, організовують, беруть участь та в інший спосіб підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу.

До сьогоднішнього списку санкцій потрапили експортери з третіх країн і переправники технологій, обладнання та запчастин у Росію, експедитора, який займається поставками зброї в Росію, а також транснаціональну мережу з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню продукції російського походження.

Загалом сьогодні під обмеження потрапили 26 юридичних і фізичних осіб із третіх країн в 11 країнах, включно з Китайською Народною Республікою, Сербією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ліхтенштейном.

Нагадаємо, Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, «чиновників» на окупованих територіях і представників КНДР.

До слова, Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.