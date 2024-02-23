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США ввели найбільший пакет антиросійських санкцій за час війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США ввели найбільший пакет антиросійських санкцій за час війни
Під нові санкції від США потрапив посол Росії у Білорусі Борис Гризлов
фото з відкритих джерел

США запроваджують санкції щодо близько 300 фізичних та юридичних осіб

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 лютого, запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджує санкції щодо майже 300 фізичних та юридичних осіб.

«Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну», – йдеться в заяві.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Під обмеження США потрапили:

  • посол РФ у Білорусі Борис Гризлов;
  • держсекретар «Союзної держави» Дмитро Мезенцев;
  • міністр Чеченської Республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв;
  • гендиректор конструкторного бюро «Новатор» Фарід Абдрахманов;
  • голова «військово-цивільної адміністрації Харківської області» Віталій Ганчев;
  • генеральний директор «Туламашзаводу» Євген Дронов;
  • начальник управління Федеральної служби виконання покарань
  •  по Ямало-Ненецькому автономному округу Ігор Ракітін;
  • гендиректор із нових виробництв АТ «Особлива економічна зона промислово-виробничого типу «Алабуга» Сергій Алексєєв;
  • член ПВК «Вагнер» Андрій Трошев;
  • депутат парламенту Молдови Марина Таубер;
  • громадянин Молдови Валерій Копейчин;
  • директор білоруського АТ «558 Авіаційний ремонтний завод» Павло Пінігін.

Вашингтон запровадив санкції проти російського акціонерного товариства «Особлива економічна зона промислового виробництва «Алабуга», яке підтримує контракти з російськими військовими на складання дронів «Герант-2», що були відправлені з Ірану, одночасно збільшуючи вітчизняні виробничі потужності з виробництва багатьох компонентів для іранської армії.

Також Мінфін США націлився на основну фінансову інфраструктуру Росії. Під обмеження потрапило акціонерне товариство «Національна система платіжних карт» яке є державним оператором російської національної платіжної системи «Мир».

Також під санкції потрапили:

  • виробник автомобілів бренду Aurus;
  • Росгеологія;
  • «Газпром космічні системи»;
  • «Русхімальянс», яка виступає оператором проєкту будівництва комплексу з переробки та скраплення газу в Усть-Лузі;
  • IT-компанії «Т1» і «Ред Софт»;
  • суднобудівний комплекс «Зірка»;
  • приватна збройова компанія Lobaev Arms;
  • СПБ банк і банк «Авангард»;
  • золотодобувна компанія «Південуралзолото».

Крім фізичних і юридичних осіб, які перебувають у Росії, у Мінфіні США продовжують переслідувати осіб за межами РФ, які сприяють, організовують, беруть участь та в інший спосіб підтримують передачу критично важливих технологій і обладнання на російську військово-промислову базу.

До сьогоднішнього списку санкцій потрапили експортери з третіх країн і переправники технологій, обладнання та запчастин у Росію, експедитора, який займається поставками зброї в Росію, а також транснаціональну мережу з відмивання грошей, що сприяє незаконному переміщенню продукції російського походження.

Загалом сьогодні під обмеження потрапили 26 юридичних і фізичних осіб із третіх країн в 11 країнах, включно з Китайською Народною Республікою, Сербією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ліхтенштейном.

Нагадаємо, Європейський союз у межах 13-го пакета санкцій проти Росії запровадив обмеження щодо низки губернаторів, «чиновників» на окупованих територіях і представників КНДР.

До слова, Росія у відповідь на новий пакет санкцій Євросоюзу оголосила власні заходи, які передбачають розширення списку осіб, яким заборонено в’їзд на територію країни-агресорки.

Теги: росія санкції США росіяни війна

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