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Франція та Молдова підписали безпекову угоду через загрозу з Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Франція та Молдова підписали безпекову угоду через загрозу з Росії
Макрон і Санду закликали Росію «вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови»
фото з відкритих джерел

Угода передбачає «відкриття найближчими місяцями постійної оборонної місії в Кишиневі»

Франція та Молдова підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Це сталося на тлі загрози з боку Росії. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Bfm TV.

Угода про оборонну співпрацю між Молдовою та Францією була укладена під час візиту президента Маї Санду до Парижа.

Документ підписали міністри оборони Молдови та Франції. За словами Макрона, така угода передбачає «відкриття найближчими місяцями постійної оборонної місії в Кишиневі». Президент додав, що це лише перший крок.

Також Макрон і Санду опублікували спільну заяву, в якій закликали Росію «вивести свої сили, які незаконно розміщені на території Молдови».

При цьому Париж заявив, що готовий «внести свій внесок, коли настане час, у міцне та мирне врегулювання цього конфлікту».

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і президент Франції Емманюель Макрон підписали договір про співпрацю у сфері безпеки.

Нагадаємо, Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках.

Раніше проросійські активісти з Молдови планували дестабілізувати ситуацію в Бухаресті, в день з’їзду європейської партії EPP.

До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу

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Теги: війна росія Молдова Придністров'я Майя Санду Еммануель Макрон

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