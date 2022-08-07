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Росіяни влаштували незвичайний антивоєнний протест з хрестами (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни влаштували незвичайний антивоєнний протест з хрестами (фото)
Число 35 у Росії вважається кодом фрази «нет войне»
фото: Sota

На кожному із хрестів – QR-код з посиланням на публікацію про загиблих російських окупантів

Активісти встановили 35 дерев'яних хрестів на березі кар'єру у російському місті Всеволожську, яке знаходиться у Ленінградській області РФ, на знак протесту проти війни в Україні. Про це повідомляє Telegram-канал Sota.

Кількість хрестів, які установили активісти, пояснюється тим, що число 35 у Росії сприймають, як код фрази «нет войне» – за кількість літер у словах – у першому слові три букви, у другому – п’ять.

На кожному хресті є QR-код, який веде на публікацію про похорон загиблих внаслідок війни в Україні російських військовослужбовців.

«Нехай самі себе викривають», – прокоментували акцію її творці.

Росіяни влаштували незвичайний антивоєнний протест з хрестами (фото) фото 1
Активісти встановили 35 дерев'яних хрестів на березі кар'єру
Активісти встановили 35 дерев'яних хрестів на березі кар'єру
фото: SOTA

Як відомо, у Росії діє кримінальна відповідальність за критику російського військового вторгнення в Україну.

Закон про «військові фейки»  норма Кримінального кодексу РФ, яка передбачає покарання за критику війни проти України. Статтю 207.3 про «публічне поширення явно неправдивої інформації про використання збройних сил Російської Федерації» до Кримінального кодексу РФ внесли в березні 2022 року. У такий спосіб російська влада відреагувала на антивоєнні виступи та висловлювання, а також поширення інформації про війну, яка не виходить із офіційних російських джерел. Максимальне покарання за статтею – 15 років позбавлення волі.

Загалом у Росії після початку війни в Україні розслідується близько 70 кримінальних справ про «військові фейки».

Нагадаємо, раніше проти незалежного депутата міської ради російського Новосибірська Хельги Пирогової порушили кримінальну справу щодо «фейків» про російську армію через коментар до статті про російських військових, які загинули в Україні.

Повідомлялося також, що у Росії слідчі завели кримінальну справу про «військові фейки» щодо експомічника незалежного депутата Новосибірська Кирила Левченка за те, що він запостив у соцмережах ролик із цитатою російського диктатора Володимира Путіна.

Також раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Суд Москви також засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил.

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Теги: росія війна протест

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