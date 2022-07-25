Російські слідчі завели справу на депутатку за коментар про мертвих окупантів

Хельга Пирогова прийшла на сесію міськради у синій вишиванці та вінку із соняшників на знак підтримки України

Депутатка із Новосибірська стала фігуранткою кримінальної справи про «військові фейки»

Проти незалежного депутата міської ради російського Новосибірська Хельги Пирогової порушили кримінальну справу щодо «фейків» про російську армію через коментар до статті про російських військових, які загинули в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Пирогову звинувачують у «розповсюдженні явно неправдивої інформації, що містить дані про використання Збройних сил». Депутатка у своєму Twitter різко прокоментувала статтю в ЗМІ про похорон сибірських військовослужбовців, які загинули в Україні. У статті наводилися слова родичів загиблих солдатів, які вдячні місцевій владі за хорошу організацію похорону.

Пирогова заявила, що «жодна нормальна людина» не сприйме спокійно смерть свого родича і не радітиме добре організованому похорону.

«Замість життів їхніх рідних у них вийшло нормальний стіл організувати на похороні, – коментувала Пирогова. – Це просто невимовно, хочеться їх усіх оживити, сильно надавати по пиці – і назад нехай у могили йдуть. А то дарма, чи що, такий розкішний похорон влаштовували». Згодом Пирогова видалила допис, вважаючи його занадто емоційним.

Доноси через цей твіт на депутата написали колишній спікер новосибірського парламенту Андрій Панферов, а також кілька депутатів законодавчих зборів Новосибірської області та міськради Новосибірська. Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін доручив провести перевірку щодо Хельги Пирогової. 22 липня її викликали на засідання депутатської комісії міськради з питань етики.

Згодом стало відомо, що Пирогова покинула Росію. Зараз вона перебуває у Тбілісі. Додамо, що максимальне покарання за статтею про «військові фейки» у Росії – 15 років позбавлення волі

Хельга Пирогова балотувалася до міської ради депутатів Новосибірська у 2020 році за підтримки опозиційної коаліції «Новосибірськ 2020» та проєкту Олексія Навального «Розумне голосування». 16 березня 2022 року Пирогова на засіданні міськради підтримала Україну і прийшла на сесію у синій вишиванці та вінку із соняшників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії слідчі завели кримінальну справу про «військові фейки» щодо експомічника незалежного депутата Новосибірська Кирила Левченка за те, що він запостив у соцмережах ролик із цитатою російського диктатора Володимира Путіна.

Також раніше співробітники поліції у Москві затримали відомого російського опозиціонера, депутата Красносільського муніципального округу РФ Іллю Яшина. Басманний суд Москви відправив за ґрати депутата Московського муніципального округу Красносельського Іллю Яшина за звинуваченням у поширенні «фейків» про російську армію. Причиною переслідування стали заяви Яшина про вбивства в Бучі.

Також раніше повідомлялося, що Міщанський суд Москви засудив муніципального депутата Олексія Горінова до семи років позбавлення волі за поширену інформацію про дії російських збройних сил.