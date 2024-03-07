Росіянин вбив чоловіка та з'їв його серце на очах у перехожих
Затриманий пояснив поліцейським, що вбити людину йому «наказав диявол»
Житель Башкирії розправився з місцевим чоловіком і привселюдно з'їв його серце. Про це повідомляє «Башінформ».
Видання пише, що зловмисник зарубав жертву сокирою, а потім ножем вирізав серце. Після злочину він пішов на зупинку громадського транспорту, де став їсти орган на очах у перехожих.
Чоловіка затримали правоохоронці, яким він пояснив, що «уклав контракт із дияволом, щоб вилікувати своє серце». Вбивця також заявив, що «диявол наказав йому вбити людину, яка також раніше уклала договір з ним, щоб убитий потрапив до раю».
Стосовно зловмисника порушили кримінальну справу за статтею «вбивство». Його відправили під варту.
Нагадаємо, Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.
До слова, депутати Держдуми внесли законопроект, який закріпить у Кримінальному кодексі РФ механізм звільнення від відповідальності військових, які беруть участь у війні з Україною. У разі укладання контракту із збройними силами країни-агресорки справи підозрюваних призупинять, вид покарання змінять на умовний термін.
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