Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіянин вбив чоловіка та з'їв його серце на очах у перехожих

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Росіянин вбив чоловіка та з'їв його серце на очах у перехожих
Стосовно зловмисника порушили кримінальну справу за статтею «вбивство»
фото з відкритих джерел

Затриманий пояснив поліцейським, що вбити людину йому «наказав диявол»

Житель Башкирії розправився з місцевим чоловіком і привселюдно з'їв його серце. Про це повідомляє «Башінформ».

Видання пише, що зловмисник зарубав жертву сокирою, а потім ножем вирізав серце. Після злочину він пішов на зупинку громадського транспорту, де став їсти орган на очах у перехожих.

Чоловіка затримали правоохоронці, яким він пояснив, що «уклав контракт із дияволом, щоб вилікувати своє серце». Вбивця також заявив, що «диявол наказав йому вбити людину, яка також раніше уклала договір з ним, щоб убитий потрапив до раю».

Стосовно зловмисника порушили кримінальну справу за статтею «вбивство». Його відправили під варту.

Нагадаємо, Микита Сем’янов, який у травні 2022 року був засуджений на 9 років виправної колонії за вбивство та пішов добровольцем на війну в Україні, зараз відвідує школи як «герой СВО» та сидить у журі дитячих конкурсів.

До слова, депутати Держдуми внесли законопроект, який закріпить у Кримінальному кодексі РФ механізм звільнення від відповідальності військових, які беруть участь у війні з Україною. У разі укладання контракту із збройними силами країни-агресорки справи підозрюваних призупинять, вид покарання змінять на умовний термін.

Читайте також: Окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії»
Теги: вбивство росія Башкирія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск видав нову провокативну заяву
Ілон Маск пропонує розформувати НАТО. Президент Латвії відповів
3 березня, 13:56
Росія наразі заважає українським військам зміцнити свою оборону, невпинно бомбардуючи їх
В України нема потужної лінії оборони під Авдіївкою, росіяни йдуть уперед – NYT
2 березня, 14:45
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «союзники щодо НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні», але планів відправляти війська немає
Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона
27 лютого, 12:45
16-18 лютого пройшла ювілейна 60-та Мюнхенська безпекова конференція
Мюнхен. Конференція (не)безпеки Тема тижня
18 лютого, 10:29
Брежнєва висловилася про життя та роботу в Росії
Брежнєва висловилася про життя та роботу в Росії
17 лютого, 15:08
Politico дізналося, чи зможе РФ найближчим часом мати свою протисупутникову зброю в космосі
Politico дізналося, чи зможе РФ найближчим часом мати свою протисупутникову зброю в космосі
17 лютого, 07:55
Більшість західних чиновників очікують, що російська армія зможе відновити свої сили протягом п’яти-шести років
Росія готується мобілізувати 400 тис. осіб – Financial Times
16 лютого, 12:18
Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії
Росіяни використовують Starlink на фронті: розвідка повідомила деталі
12 лютого, 13:11
Російське судно NS Leader потрапило під санкції США
Російський танкер різко змінив маршрут після новини про санкції
11 лютого, 02:53

Соціум

Фінляндія полегшить українським біженцям доступ до житла
Фінляндія полегшить українським біженцям доступ до житла
Росіянин вбив чоловіка та з'їв його серце на очах у перехожих
Росіянин вбив чоловіка та з'їв його серце на очах у перехожих
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області
Партизани здійснили диверсію на залізниці в Московській області
Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України
Держдеп США і фонд Маршалла анонсували ініціативу з відбудови міст України
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
Виплати для біженців у Німеччині: на що розраховувати українцям у 2024 році
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку дронів та повітряні тривоги
У Росії гучно: окупанти заявили про атаку дронів та повітряні тривоги

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Кремль пригрозив ударами по півночі Європи
53K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
50K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
44K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
36K
8 Березня в Україні: чи скасовується святкування та чи буде вихідний
22K
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК

Новини

Атака дронів на Росію, Трамп викликав Байдена на дебати: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Переважно без опадів, заморозки: прогноз погоди на 7 березня
Сьогодні, 04:52
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Вчора, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Вчора, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Вчора, 11:56

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua