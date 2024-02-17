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Politico дізналося, чи зможе РФ найближчим часом мати свою протисупутникову зброю в космосі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Politico дізналося, чи зможе РФ найближчим часом мати свою протисупутникову зброю в космосі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Хоча Росія здійснює прогрес у напрямку розробки нового ядерного потенціалу у космосі, наразі вона не готова до впровадження такого пристрою

Росія найближчим часом навряд чи матиме свою протисупутникову зброю в космосі, адже наразі навіть незрозуміло, чи має РФ можливість успішно вивести на орбіту ядерний протисупутниковий пристрій. Про це пише Politico з посиланням на людей із розвідки США, знайомих із проблемою.

Зазначається, що хоча Росія здійснює прогрес у напрямку розробки нового ядерного потенціалу у космосі, на даний момент вона не готова до впровадження такого пристрою у найближчій перспективі.

«Москві все ще потрібно завершити роботу над протисупутниковою зброєю з ядерними технологіями — про загрозу цього тижня повідомили в розвідці, що поширюється на Капітолійському пагорбі. І незрозуміло, що Москва зможе успішно запустити його на орбіту, якщо вона вдосконалить свою зброю, повідомили двоє людей, яким надали анонімність для обговорення секретних матеріалів», – пише Politico.

Автори стверджують, що обговорюваний тип зброї, ймовірно, міг би знищувати супутники, включно з американськими. Це може порушити комунікації по всьому світу та, можливо, військові операції США. Тим не менш, протисупутниковий пристрій не матиме можливості атакувати Землю.

Видання нагадує, що Москва є учасником Договору про космос, який забороняє розміщення в космосі ядерної зброї та інших видів зброї масового знищення.

«Офіційні особи були особливо стурбовані ядерним потенціалом Росії після її вторгнення в Україну. Ці побоювання стосувалися передусім міркувань Москви щодо розміщення наземної ядерної зброї. Хоча Кремль погрожував використати її на полі бою, представники розвідки споргнозували, що Москва не намагатиметься активно перемістити таку зброю на лінію фронту. Але рух Росії в космосі виглядає інакше. Розробки Москви щодо ядерної протисупутникової зброї є набагато більш достовірною та тривожною загрозою», – зазначає Politico.

Як повідомлялося, теоретично росіяни можуть завдати шкоди супутникам за допомогою ядерної зброї у космосі, проте жодної загрози для американського народу немає. 

Нагадаємо, загроза для національної безпеки США, яка обговорювалася у Конгресі, стосується не розгорнутих засобів ураження, а потенціалу їх застосування.

Члени розвідувального комітету Палати представників США отримали інформацію про серйозну загрозу національній безпеці, пов'язаною з Росією. Глава комітету Палати представників США із питань розвідки Майк Тернер надав для вивчення усім членам Конгресу розвідувальні дані стосовно «серйозної загрози національній безпеці».

Російська Федерація хоче розмістити ядерну зброю в космосі, що стало причиною серйозної тривоги для національної безпеки Сполучених Штатів.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував повідомлення про «загрозу національній безпеці» з боку Росії, які з’явились напередодні.

Теги: росія США ядерна зброя військові космос Москва росіяни

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