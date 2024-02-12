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Росіяни використовують Starlink на фронті: розвідка повідомила деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни використовують Starlink на фронті: розвідка повідомила деталі
Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії
фото з відкритих джерел

Андрій Юсов: «Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду»

Українські сили працюють над нейтралізацією загрози зі сторони терміналів супутникового зв'язку Starlink, які росіяни використовують на фронті. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

«Справді, Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, по суті, контрабанду. І так, через треті країни. Ми не будемо називати конкретні країни, і інформація ця потребує уточнення, але Starlink у вільному продажу на території РФ на відкритих онлайн-майданчиках», – заявив він.

За словами Юсова, порівняно з минулим роком, зараз використання Starlink в російській армії на лінії фронту стала справді більш системним і налагодженим.

«Тобто на дані пристрої, девайси, окупанти роблять ставку. Тому так, звичайно, ведеться робота з нейтралізацією цієї загрози. Ми зараз ці деталі розкривати не будемо», – заявив він.

При цьому Юсов додав, що ніхто не стверджує, що офіційно йде продаж Starlink росіянам.

«Але сьогодні РФ не тільки держава терорист №1, але й держава контрабандист №1. Тому так, це проблема, над якою сьогодні працюють», – заявив представник розвідки.

Нагадаємо, американський мільярдер, Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX не продавала системи супутникового зв'язку Starlink Росії. 

Водночас перехоплення розмови росіян, яке оприлюднило Головне управлення розвідки Міноборони у Facebook свідчить про те, що російські окупанти використовують на фронті термінали супутникового зв’язку Starlink.

Нагадаємо, за даними американського видання Defense One, Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

За словами одного з анонімних джерел видання, українські війська вперше зафіксували використання Росією на передовій супутникового зв'язку кілька місяців тому. Друге джерело своєю чергою підтвердило використання Starlink і додало, що його використання, схоже, зростає.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив використання росіянами Starlink на прифронтових територіях України.

Теги: росія окупанти Міноборони імпорт держава Ілон Маск Facebook SpaceX робота росіяни

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