Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Депутати Держдуми пропонують звільняти від кримінального покарання за участь у війні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Депутати Держдуми пропонують звільняти від кримінального покарання за участь у війні
У разі укладання контракту із ЗС РФ справи підозрюваних призупинять, а вид покарання змінять на умовний термін
фото з відкритих джерел

Окупантів хочуть звільнити від покарання чи погасити їм судимість за участь у війні

Депутати Держдуми внесли законопроект, який закріпить у Кримінальному кодексі РФ механізм звільнення від відповідальності військових, які беруть участь у війні з Україною. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

Законопроект внесли депутат Павло Крашенінніков, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов та сенатор Андрій Клішас. Останній перерахував обставини для умовного звільнення чи погашення судимості учасників війни. Серед них: отримання держнагороди, звільнення зі служби за станом здоров'я або через вік, звільнення у зв'язку із закінченням періоду мобілізації чи воєнного стану.

Крашенінніков розповів, що документ має закріпити в Кримінальному та Кримінально-процесуальному кодексах норму, що діє з 2023 року. Ухвалений тоді закон «надав можливість громадянам, які вчинили кримінальний злочин, укласти контракт із ЗС РФ для участі у війні і дав їм відповідні гарантії».

«Документ носить тимчасовий характер, поширюється на правовідносини, що виникли до набуття ним чинності. Практика показала, що механізм робочий, запропоновані норми можуть бути систематизовані та винесені до окремих статей КК та КПК», — пояснив російський депутат.

Держдума влітку ухвалила підставу звільнення від кримінальної відповідальності. У разі укладання контракту із збройними силами країни-агресорки справи підозрюваних призупинять, вид покарання змінять на умовний термін. Якщо після початку військової служби контрактник знову вчинить злочин, суд призначить йому покарання з урахуванням винесених раніше вироків.

Нагадаємо, окупанти зосереджують значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку.

Раніше стало відомо, що біля Авдіївки російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Водночас Силам оборони вдалося зупинити просування ворога на цій ділянці фронту.

До слова, триває 741-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: На одному з напрямків окупанти створюють загороджувальні загони
Теги: закон злочин росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уламки дрона пошкодили житловий будинок на Піскаревському проспекті в Санкт-Петербузі
У Санкт-Петербурзі уламки дрона впали на житловий будинок (відео)
2 березня, 08:41
Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
Росія почала втручання у вибори США. Стало відомо, які цілі переслідує Кремль
26 лютого, 22:30
Станом на початок 2024 року 3,7 тис. людей знаходяться у Реєстрі лудоманів
Кількість лудоманів рекордно зросла в 2023 році: інфографіка
23 лютого, 13:55
Західні чиновники та аналітики називають заяви Буданова оптимальним сценарієм для України цього року
Що буде з фронтом після виходу ЗСУ з Авдіївки: прогноз Буданова
21 лютого, 11:19
Іван Житник вчора подзвонив своїй сестрі Катерині та розповів, що перебуває у шахті поранений
Рідні впізнали бійців, яких окупанти розстріляли в Авдіївці
18 лютого, 17:14
Війна може завершитися не лише перемогою України
Названо чотири сценарії закінчення війни в Україні, серед них – застосування ядерної зброї
17 лютого, 18:57
Білий дім обурений з приводу того, що Майк Джонсон оголосив перерву в Палаті представників
Палата представників США пішла на канікули, Білий дім зробив заяву про Авдіївку: головне за ніч
16 лютого, 07:10
Обсяг грошових переказів від мігрантів з Євросоюзу зростає
Грошові перекази мігрантів з ЄС до інших країн досягли рекорду – Eurostat
13 лютого, 13:24
Найбільша банківсько-фінансова група Кіпру – Bank of Cyprus покинула ринок РФ
Відразу вісім міжнародних компаній покунули ринок РФ у січні
6 лютого, 16:08

Соціум

Депутати Держдуми пропонують звільняти від кримінального покарання за участь у війні
Депутати Держдуми пропонують звільняти від кримінального покарання за участь у війні
У Варшаві протестувальники палять шини перед офісом прем’єра Туска (відео)
У Варшаві протестувальники палять шини перед офісом прем’єра Туска (відео)
Трудова міграція в Європі та США: економісти попереджають про небезпеку
Трудова міграція в Європі та США: економісти попереджають про небезпеку
Дрони атакували комбінат під Курськом: розвідка розкрила деталі
Дрони атакували комбінат під Курськом: розвідка розкрила деталі
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка уточнила втрати окупантів
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка уточнила втрати окупантів
Пропагандист Шарій заявив про збройний напад
Пропагандист Шарій заявив про збройний напад

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Пентагон прокоментував можливості допомоги Україні без виділення $60 млрд
45K
Зеленська відмовилася відвідувати виступ Байдена перед Конгресом через Навальну
17K
Зустріч Зеленського з Орбаном. Угорщина поставила ультиматум
13K
На Хмельниччині військові отримували «бойові», ремонтуючи будинок тестя командира
11K
Одна категорія біженців із України більше не має права на захист у Нідерландах
9161
У Facebook та Instagram стався масштабний збій (оновлено)

Новини

«Метінвест» модернізує ветеранські програми з урахуванням досвіду США
Сьогодні, 14:00
Бійці «Фавориту» отримали ще 50 FPV-дронів від FavBet
Сьогодні, 13:07
Жодних питань до легітимності Зеленського після 20 травня немає – ЦВК
Сьогодні, 11:56
Атака «Шахедів», вибух на ТЕЦ у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Переважно без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 6 березня
Сьогодні, 05:20
Європейський день праведників. Що відзначаємо 6 березня
Сьогодні, 00:20

Прес-релізи

Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
Національна спілка журналістів України збирає на авто для пресофіцерів
6 березня, 10:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua