Депутати Держдуми пропонують звільняти від кримінального покарання за участь у війні

Окупантів хочуть звільнити від покарання чи погасити їм судимість за участь у війні

Депутати Держдуми внесли законопроект, який закріпить у Кримінальному кодексі РФ механізм звільнення від відповідальності військових, які беруть участь у війні з Україною. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Законопроект внесли депутат Павло Крашенінніков, голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов та сенатор Андрій Клішас. Останній перерахував обставини для умовного звільнення чи погашення судимості учасників війни. Серед них: отримання держнагороди, звільнення зі служби за станом здоров'я або через вік, звільнення у зв'язку із закінченням періоду мобілізації чи воєнного стану.

Крашенінніков розповів, що документ має закріпити в Кримінальному та Кримінально-процесуальному кодексах норму, що діє з 2023 року. Ухвалений тоді закон «надав можливість громадянам, які вчинили кримінальний злочин, укласти контракт із ЗС РФ для участі у війні і дав їм відповідні гарантії».

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«Документ носить тимчасовий характер, поширюється на правовідносини, що виникли до набуття ним чинності. Практика показала, що механізм робочий, запропоновані норми можуть бути систематизовані та винесені до окремих статей КК та КПК», — пояснив російський депутат.

Держдума влітку ухвалила підставу звільнення від кримінальної відповідальності. У разі укладання контракту із збройними силами країни-агресорки справи підозрюваних призупинять, вид покарання змінять на умовний термін. Якщо після початку військової служби контрактник знову вчинить злочин, суд призначить йому покарання з урахуванням винесених раніше вироків.

Нагадаємо, окупанти зосереджують значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку.

Раніше стало відомо, що біля Авдіївки російські окупанти частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Водночас Силам оборони вдалося зупинити просування ворога на цій ділянці фронту.

До слова, триває 741-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав два ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 95 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.