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Ілон Маск пропонує розформувати НАТО. Президент Латвії відповів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ілон Маск пропонує розформувати НАТО. Президент Латвії відповів
Ілон Маск видав нову провокативну заяву
фото: Reuters

Латвійський лідер нагадав Ілону Маску, навіщо існує Північноатлантичний альянс

НАТО існує, щоб протистояти Росії й іншим ворогам вільного світу. Про це написав у Twitter (X) президент Латвії Едгарс Рінкевичс, реагуючи на нову скандальну заяву бізнесмена Ілона Маска.

Мільярдер заявив, що не розуміє потреби в існуванні НАТО. Маск пропонує розформувати Альянс, адже причини його появи нібито вже зникли, а заклятий ворог – розпався.

«Дорогий Ілоне Маск, причина, через яку НАТО було засноване, існує й існуватиме, – це Росія та інші вороги вільного світу», – нагадав бізнесменові Рінкевичс.

Нагадаємо, що раніше Ілон Маск ошелешив дописом у своїй соцмережі X (колишній Twitter) із зображенням Сталіна.

На опублікованій бізнесменом картинці зображений Сталін, який показує жест пальцями у вигляді серця. Картинка без коментаря стала відповіддю Маска на допис Тонна Кендріка, який пожалівся, що втратив роботу у Google Gemini.

До слова, американський бізнесмен-мільярдер Ілон Маск заявив, що позиція України слабшає з кожним днем, тож слід було б укласти мирну угоду з Росією ще рік тому. Також він підтримує думку, що США варто повністю перекрити військову допомогу Україні.

Раніше Ілон Маск закликав громадян США тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні.

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Теги: росія НАТО Латвія Ілон Маск

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