Російський танкер різко змінив маршрут після новини про санкції

Ситуація із судном підтверджує певну ефективність санкційних дій

Судно NS Leader, яке належить РФ, прямувало до Балтійського моря, але було вимушене розвернутися після повідомлення про запроваджені санкції. Про це пише Bloomberg.

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Ситуація сталась в четвер 8 лютого. Тоді о 14:00 за вашингтонським часом були запроваджені нові санкції проти російської нафти. Російський танкер в цей час перебував біля берегів Португалії та прямував у Балтійське море для завантаження.

«Танкер, який повинен був завантажити свій наступний вантаж приблизно через 10 днів, зменшив швидкість вдвічі, розвернувся і змінив пункт призначення на «для замовлень», свідчать дані відстеження суден та інформації про судноплавство», – йдеться в повідомленні Bloomberg.

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Як зазначається, двома місяцями раніше, також потрапивши під санкції, судно «Віктор Бакаєв» здійснило такий самий маневр у схожому місці, припинивши свій рейс до іншого російського нафтового експортного термінала. Тепер судно стоїть на якорі в одному із чорноморських портів, більше не перевозячи товари.

Ситуація із суднами підтверджує певну ефективність санкційних дій зі сторони США та країн ЄС, що вдаряє по російському експорту.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 8 лютого запровадили нові санкції проти Росії.

«Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запроваджує санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року», – йдеться у повідомленні.

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Міністерства фінансів США також видає дві нові постанови, які реалізують зобов'язання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.

Нагадаємо, Європейський союз готується запровадити чергові санкції проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий, 13-й пакет санкцій, планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгення.