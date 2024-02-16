Росія готується мобілізувати 400 тис. осіб – Financial Times

Більшість західних чиновників очікують, що російська армія зможе відновити свої сили протягом п’яти-шести років

Протягом року РФ виробила 4 млн артилерійських снарядів та кілька сотень танків

Росія без оголошення загальної мобілізації збирається відправити у 2024 році до війська 400 тис. осіб. Про це з посиланням на неназваних українських чиновників пише видання Financial Times.

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Як зазначається, протягом року РФ виробила 4 млн артилерійських снарядів та кілька сотень танків. Видання пише, що Росія відновлює свою військову промисловість зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

«Хоча російська армія інтенсивно дислокована в Україні та зазнала величезних втрат протягом двох років конфлікту, більшість західних чиновників очікують, що вона зможе відновити свої сили протягом п’яти-шести років», – йдеться в матеріалі.

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Видання зазначає, що Захід б’є на сполох через войовничі наміри Росії.

«Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні сили та флот в основному недоторкані, і Росія все ще є великою ядерною державою», – цитує Financial Times неназваного британського чиновника.

Нагадаємо, родичі мобілізованих російських військових продовжують виходити на протести по всій Росії. Їхні акції зафіксовано у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі.

Аналітики звернули увагу, що протести тривають попри спроби Кремля цензурувати їх та придушити будь-який громадський рух на підтримку мобілізованих російських солдатів.

Зазначається, що 10 лютого російські опозиційні видання Сота та Mobilization News опублікували кадри, на яких видно, як учасники російського громадського руху «Шлях додому» покладають квіти та збираються біля пам’ятників у Москві, Санкт-Петербурзі, Владивостоці та Єкатеринбурзі, вимагаючи демобілізації своїх рідних.