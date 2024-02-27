Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що «союзники щодо НАТО надають безпрецедентну підтримку Україні», але планів відправляти війська немає

«Багато людей, які сьогодні кажуть «Ніколи, ніколи», були тими самими людьми, які два роки тому казали «жодних танків, літаків, жодних ракет дальнього радіусу дії» – Макрон

Близько 20 країн ЄС взяли участь у зустрічі щодо питань України наприкінці лютого. Серед усіх заяв, які зробили політики за підсумками саміту, найгучнішою виявилася заява Макрона про ймовірне введення військ НАТО для допомоги Україні.

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Що саме сказали президент та прем'єр Франції?

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. Однак поки що консенсус щодо цього питання відсутній.

«Відправку західних військ у майбутньому не можна виключати, але сьогодні немає консенсусу щодо офіційного, прийнятого і схваленого відправлення військ на місця», – сказав Макрон.

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Макрон зазначив, що усі лідери згодні із фактом, що не бажають вступати у війну з «російським народом», а також висловили намір дотримуватись стримування ескалації, як вони це роблять від початку вторгнення РФ в Україну.

Макрон також нагадав, що два роки тому багато його колег говорили, що «ми будемо пропонувати спальні мішки та каски. А сьогодні вони кажуть, що нам треба працювати швидше і наполегливіше, щоб отримати ракети й танки».

Згодом прем'єр міністр Франції Габріель Атталь також натякнув на ймовірність сценацію введення військ. «Ми не можемо погодитися з тим, що Росія повинна виграти цю війну, що авторитарна країна повинна силою взяти під контроль демократичну країну. Тому що за Україною стоїмо ми. Ми будемо продовжувати підтримувати українців», – заявив він.

При цьому Атталь наголосив, що Швеція і Фінляндія вступають до НАТО, тому що бачать загрозу з боку Росії.

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Реакція світових лідерів

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо наголосив, що Словаччина не буде надсилати ні зброю, ні військових до України. Проте Фіцо зауважив, що є країни які готові на такий крок.

«Я можу підтвердити, що є країни, які готові відправити своїх солдатів в Україну, є країни, які кажуть ніколи, серед них Словаччина, і є країни, які кажуть, що цю пропозицію потрібно розглянути», – сказав Фіцо.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що серед союзників Києва немає згоди про відправлення військ в Україну. За словами Дуди, найгарячіша дискусія точилася навколо того, чи вводити війська в Україну, і «в цьому питанні не було досягнуто згоди».

Згодом заступник міністра національної оборони республіки Польща Цезарій Томчик зауважив, що у Польщі на даний момент немає проєкту з відправки військ до України.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон зауважив, що Швеція наразі не розглядає питання про відправку своїх військ в Україну. Він підкреслив, що кожна країна має право обговорювати власні рішення щодо розміщення військ за межами своїх кордонів, що безпосередньо не впливає на НАТО в цілому.

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Істерика російських пропагандистів

Відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва на своєму Telegram-каналі одразу почала поширювати інформацію, що розмови про ймовірне введення військ НАТО до України показує «справжнє» становище Росії, України та Європи.

Зокрема вона вирішила віднайти негативні коментарі під дописами фрацузького президента у X (Twitter).

«Ви не можете перемогти ядерну державу, яка веде екзистенційну війну на своїй території», – навела такий коментар у своєму дописі Вітязєва. Вона істерично заявила, що французи нібито називають президента «дурнем» і просять його «їхати на фронт самостійно».

Російський пропагандист та фігурант бази «Миротворець» Ігор Орцев сказав, що Зеленський давно хотів попросити ввести війська НАТО в Україну, але Макрон «випередив» українського президента.

Орцев називає війну «київською агонією», і запевняє: «врятувати її може лише іноземна інтервенція». Також йому стало цікаво, куди від ймовірної мобізілізації «втечуть» європейці.

Ще один пропагандистський канал «Кримсон Дайджест» підготував цілу «аналітику» заяви Макрона. Автори впевнені, що НАТО «ніколи не відправить війська до України», тому що:

такі заяви – нібито спосіб «змусити європейських лідерів більше виділяти коштів», аби блокувати відправку самих військ;

якщо таку заяву не прокоментував одразу президент Байден, то, за логікою пропагандистів, підготовка військ точно не планується;

європейські лідери нібито злякалися нещодавного виступу Медвєдєва, де він сказав, що «для захисту територіальної цілісності Росії будуть використані балістичні та крилаті ракети зі спеціальними боєголовками, що призведе до відомого всім Апокаліпсису».

Згодом заяву Макрона прокоментував офіційно Кремль. Прессекретар Путіна Пєсков наголосив, що «якщо це (відправка військ до України - ред.) станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення Росії та НАТО».

Нагадаємо, деякі країни НАТО можуть ввести війська на територію України. Також президент Чехії Петр Павел дозволив долучитися до лав Збройних сил України 20 чеським громадянам.

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Нещодавно польський міністр закликав США надати зброю для України.