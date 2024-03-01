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Окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії»
Злочини, які здійснюють росіяни після повернення з війни, лише збільшуються
фото з відкритих джерел

Напередодні вбивства росіянин скаржився, що його не поважають за «бойові заслуги»

Росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з його жертв стала літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії». Про це повідомляє телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Наприкінці лютого в селищі Кутана Сунтарського улусу (району) Якутії сталося вбивство двох осіб. За даними слідства, 35-річний чоловік проломив голову 34-річному товаришеві по чарці ломом, потім вирушив у приватний будинок до своєї 64-річної знайомої і зарубав її сокирою, а потім підпалив житло.

Жертвою виявилася місцева вчителька Валентина Федорова – переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії» володар гранту президента РФ. За даними слідства, Федорова була вбита «на ґрунті старих образ сокирою по голові».

Як зазначає ресурс, інших подробиць слідство не наводить, але місцеве видання Sakhaday пише, що підозрюваний раніше був судимий за вбивство, а 2023 року «вирушив на службу, і потім повернувся в рідне село Кутана».

Видання дізналося, що підозрюваного звати Віктор Саввінов, і з'ясувало – повний тезка підозрюваного в подвійному вбивстві був неодноразово судимий (можливо, це і є фігурант). Зокрема, з 2010 року він відбував покарання за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, крадіжки, викрадення автотранспорту, погрозу вбивством та розбій. У 2020 році Вілюйський райсуд Якутії визнав його винним у вбивстві жінки: Саввінов розпивав із нею спиртне, а потім побив і зарізав одразу чотирма ножами.

«Саввінов отримав за сукупністю 11 років колонії суворого режиму. Але в ув'язненні завербувався на «спецоперацію». Після служби він повернувся до рідного села Кутана, але батько не пустив його до хати, тоді чоловік став жити за 9 км від села», – йдеться в повідомленні.

За словами очевидиці – доньки чергової жертви «героя» – 23 лютого, у російський День захисника вітчизни, Саввінов ходив селом і скаржився на відсутність «належної поваги».

«Ходив по сусідах і прийшов до моєї мами. Мама його не пустила і єдина зателефонувала голові (поселення - ред.), сказала, що він п'яний вештається селом», – розповіла жінка. Вона каже, що чиновник надіслав дільничного, який не став заарештовувати учасника так званої «СВО», а просто відвіз подалі від родички та вклав спати.

Вже наступного дня колишній військовий спочатку вбив товариша по чарці, а потім пішов мститися літній родичці за те, що вона «здала» його поліції.

Нагадаємо, окупант повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого, зґвалтувавши і підпаливши дівчину. Поліція зазначає, що протягом вихідних в Кірові одночасно два російських військових вчинили тяжкі злочини

Стало відомо, що Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину.

За даними слідства, росіянин Канюс кілька годин катував дівчину, перш ніж вбити. Сусіди кілька разів викликали поліцію, але наряд не приїхав – в подальшому п'ятеро поліцейських отримали умовні терміни у справі про недбалість.

Родичі загиблої Віри Пехтєльової побачили у соціальних мережах фото Канюса, де він на волі позує зі зброєю у компанії людей у військовій формі. Ймовірно, він брав участь у бойових діях в Україні у складі ПВК «Вагнер».

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Теги: росія учитель чоловік жінка будинок викрадення слідство вбивство путін батько

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