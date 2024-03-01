Окупант повернувся з війни і зарубав сокирою «найкращого вчителя Росії»

Злочини, які здійснюють росіяни після повернення з війни, лише збільшуються

Напередодні вбивства росіянин скаржився, що його не поважають за «бойові заслуги»

Росіянин, який брав участь у війні проти України, після повернення додому скоїв подвійне вбивство. Однією з його жертв стала літня родичка, переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії». Про це повідомляє телеграм-канал «Говорит НеМосква».

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Наприкінці лютого в селищі Кутана Сунтарського улусу (району) Якутії сталося вбивство двох осіб. За даними слідства, 35-річний чоловік проломив голову 34-річному товаришеві по чарці ломом, потім вирушив у приватний будинок до своєї 64-річної знайомої і зарубав її сокирою, а потім підпалив житло.

Жертвою виявилася місцева вчителька Валентина Федорова – переможниця конкурсу «Найкращий учитель Росії» володар гранту президента РФ. За даними слідства, Федорова була вбита «на ґрунті старих образ сокирою по голові».

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Як зазначає ресурс, інших подробиць слідство не наводить, але місцеве видання Sakhaday пише, що підозрюваний раніше був судимий за вбивство, а 2023 року «вирушив на службу, і потім повернувся в рідне село Кутана».

Видання дізналося, що підозрюваного звати Віктор Саввінов, і з'ясувало – повний тезка підозрюваного в подвійному вбивстві був неодноразово судимий (можливо, це і є фігурант). Зокрема, з 2010 року він відбував покарання за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, крадіжки, викрадення автотранспорту, погрозу вбивством та розбій. У 2020 році Вілюйський райсуд Якутії визнав його винним у вбивстві жінки: Саввінов розпивав із нею спиртне, а потім побив і зарізав одразу чотирма ножами.

«Саввінов отримав за сукупністю 11 років колонії суворого режиму. Але в ув'язненні завербувався на «спецоперацію». Після служби він повернувся до рідного села Кутана, але батько не пустив його до хати, тоді чоловік став жити за 9 км від села», – йдеться в повідомленні.

За словами очевидиці – доньки чергової жертви «героя» – 23 лютого, у російський День захисника вітчизни, Саввінов ходив селом і скаржився на відсутність «належної поваги».

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«Ходив по сусідах і прийшов до моєї мами. Мама його не пустила і єдина зателефонувала голові (поселення - ред.), сказала, що він п'яний вештається селом», – розповіла жінка. Вона каже, що чиновник надіслав дільничного, який не став заарештовувати учасника так званої «СВО», а просто відвіз подалі від родички та вклав спати.

Вже наступного дня колишній військовий спочатку вбив товариша по чарці, а потім пішов мститися літній родичці за те, що вона «здала» його поліції.

Нагадаємо, окупант повернувся з фронту і відсвяткував 23 лютого, зґвалтувавши і підпаливши дівчину. Поліція зазначає, що протягом вихідних в Кірові одночасно два російських військових вчинили тяжкі злочини

Стало відомо, що Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину.

За даними слідства, росіянин Канюс кілька годин катував дівчину, перш ніж вбити. Сусіди кілька разів викликали поліцію, але наряд не приїхав – в подальшому п'ятеро поліцейських отримали умовні терміни у справі про недбалість.

Родичі загиблої Віри Пехтєльової побачили у соціальних мережах фото Канюса, де він на волі позує зі зброєю у компанії людей у військовій формі. Ймовірно, він брав участь у бойових діях в Україні у складі ПВК «Вагнер».