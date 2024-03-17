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Російські добровольці показали відео з визволеного села на Бєлгородщині

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російські добровольці показали відео з визволеного села на Бєлгородщині
Легіон «Свобода Росії» взяв під контроль селище Горьковський
фото: Легіон «Свобода России»/Telegram

Селище Горьковський – під контролем російських визвольних сил

Російські добровольці заявили, що контролюють селище Горьковський Бєлгородської області. Бійці показали відео з населеного пункту. Його легіон «Свобода Росії» оприлюднив у Telegram.

«Селище Горьковський Бєлгородської області – під контролем російських визвольних сил. Відмінна спільна робота російських визвольних сил із ічкерійськими добровольцями», – ідеться у повідомленні.

Раніше російські добровольці заявили про захоплення будівлі адміністрації населеного пункту Горьковський Білгородської області.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

Як повідомлялся, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

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Теги: розвідка добровольці робота Кирило Буданов відео Білгород

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