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Російські добровольці розповіли про нові здобутки в Білгородській області

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Російські добровольці розповіли про нові здобутки в Білгородській області
Російські добровольці заявили, що зайшли до Горьковський Білгородської області
фото: Сибирский Батальон/Telegram

Бійці показали фото з прапором РФ і табличкою місцевої адміністрації Горьковського

Російські добровольці заявили про захоплення будівлі адміністрації населеного пункту Горьковський Білгородської області. Про це повідомили бійці «Сибірського батальйону» у Telegram.

«Підрозділи російських визвольних сил разом із добровольцями Чеченської республіки Ічкерія зайшли до населеного пункту Горьковський на території РФ та захопили будівлю місцевої адміністрації», – йдеться в заяві добровольців.

Російські добровольці заявили, що зайшли до населеного пункту Горьковський Білгородської області
Російські добровольці заявили, що зайшли до населеного пункту Горьковський Білгородської області
скріншот Google Maps

Вони також опублікували фото з прапором РФ і табличкою місцевої адміністрації.

Як відомо, Горьковський – село у Грайворонському районі Білгородської області, що поблизу кордону з Україною. За останніми даними, у населеному пункті проживало до 450 осіб.

Нагадаємо, що очільник української розвідки Кирило Буданов дав оцінку діям добровольців легіону «Свобода Росії», РДК та «Сибірського батальйону», які зайшли до Росії для боротьби із путінським режимом.

Як повідомлялся, 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції. 

Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

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Теги: росія добровольці Білгород

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