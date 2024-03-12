Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя

Легіон «Свобода Росії», РДК та «Сибірський батальйон» зайшли до Курської та Білгородської області РФ

Головне управління розвідки прокоментувало наявність зброї у російських добровольців, які прорвали кордон біля Білгородської та Курської областей. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

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«На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про «трофейну» зброю, «перетрофеєну». Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає», – додав він.

Також представник розвідки відповів, чому вже не вперше цим батальйонам вдається перетнути кордон РФ.

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«Це напевно питання, не до того, як охороняють, а до того, як відповідні підрозділи планують свої операції і в таких умовах їм вдається, попри те, що ворог намагається і рапортує, що все захищено, все під контролем, їм вдається знову і знову повертатись до себе додому і реалізовувати свої задачі», – пояснив розвідник.

Нагадаємо, 12 березня легіон «Свобода Росії», РДК та «Сибірський батальйон» зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції. Зокрема, у Білгородській області, прорвавшись на танках, просуваються за кількома напрямками.

Також Юсов заявив, що російські добровольці діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Зрештою, вони, перебувають у себе вдома.