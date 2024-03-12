Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя
Добровольчим батальйонам вже не вперше вдається перетнути кордон РФ
фото з відкритих джерел

Легіон «Свобода Росії», РДК та «Сибірський батальйон» зайшли до Курської та Білгородської області РФ

Головне управління розвідки прокоментувало наявність зброї у російських добровольців, які прорвали кордон біля Білгородської та Курської областей. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі «Радіо Свобода».

«На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про «трофейну» зброю, «перетрофеєну». Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає», – додав він.

Також представник розвідки відповів, чому вже не вперше цим батальйонам вдається перетнути кордон РФ.

«Це напевно питання, не до того, як охороняють, а до того, як відповідні підрозділи планують свої операції і в таких умовах їм вдається, попри те, що ворог намагається і рапортує, що все захищено, все під контролем, їм вдається знову і знову повертатись до себе додому і реалізовувати свої задачі», – пояснив розвідник.

Нагадаємо, 12 березня легіон «Свобода Росії», РДК та «Сибірський батальйон» зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спільної операції. Зокрема, у Білгородській області, прорвавшись на танках, просуваються за кількома напрямками.

Також Юсов заявив, що російські добровольці діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян РФ. Зрештою, вони, перебувають у себе вдома. 

Читайте також: Російські легіони почали визвольну операцію в Курській та Білгородській областях: все, що наразі відомо
Теги: Білгород добровольці росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Криму українські дрони вразили російський корабель «Сергій Котов»
Знищення корабля «Сергій Котов»: розвідка уточнила втрати окупантів
6 березня, 11:29
ЗСУ розповіли, як знищення Су-34 змінить тактику ворога
ЗСУ розповіли, як знищення Су-34 змінить тактику ворога
3 березня, 00:25
Момент вибуху на електропідстанції «Калінінська» у Єкатеринбурзі
У РФ стався вибух на електропідстанції, що живить оборонні заводи окупантів (відео)
2 березня, 13:41
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів
«Помер і помер. Це вже буденність». Що буряти думають про ліквідованих окупантів
1 березня, 08:45
Парламентарі закликали прискорення темпи виробництва, щоб країни ЄС були спроможні надавати Україні все необхідне для боротьби з Росією
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку України
29 лютого, 14:30
Для збільшення чисельності натимчавово окупованих територіях Кремль звозить також «волонтерів» з так званої роти бойового братерства
Росія завезла понад 10 тис. гвардійців для контролю за «виборами» на окупованих територіях
29 лютого, 10:09
Брежнєва висловилася про життя та роботу в Росії
Брежнєва висловилася про життя та роботу в Росії
17 лютого, 15:08
У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі
У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі
14 лютого, 10:45
Катаріна Барлей підтвердила що ЄС матиме давати Україні зброю, у випадку відмови з боку США
ЄС замислився над розвитком власної ядерної програми – заступниця голови Європарламенту
14 лютого, 08:20

Суспільство

Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
Британська розвідка пояснила, що означає для росіян втрата літака А-50
Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя
Прорив кордону біля Білгорода: Розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя
Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео
Мама приїхала з передової до сина на день народження: зворушливе відео
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
Оселедцевий скандал. Військовий розповів, що насправді сталося в рибному магазині
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
Його знали як справжнього митця і професіонала. Згадаймо оператора Костянтина Гнітецького
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»
Розвідка прокоментувала спецоперацію РДК і легіону «Свобода Росії»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
59K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
14K
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
11K
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
7940
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7435
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua