Добровольці планують удар по позиціях росіян у Білгороді: мешканців просять евакуюватися

Аби уникнути жертв серед цивільного населення, добровольці закликали всіх жителів Білогорода негайно покинути місто, а місцевій владі організувати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини

«Ми змушені завдати вогневої поразки щодо військових позицій, які розміщені в Білгороді»

Легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.

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Російські добровольці наголосили, що «путінські вбивці» завдають масованих ударів по мирним українським містам, виставляючи свої позиції між будинками, школами дітей та держустановами Білгорода.

«Щодня десятки простих невинних українців (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Білгорода. Обстріл України з території Білгорода має бути припинено! У зв'язку з цим ми змушені завдати вогневої поразки щодо військових позицій, які розміщені в Білгороді», – заявили російські легіони.

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Аби уникнути жертв серед цивільного населення, добровольці закликали всіх жителів Білогорода негайно покинути місто, а місцевій владі організувати евакуацію з міст Курщини та Білгородщини.

Нагадаємо, після вчорашнього прориву кордону РФ російськими добровольцями, легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

Добровольці зазначили, що ведуть бій у Тьоткіно, вулиці сильно прострелюються. Вони готуються звільняти місцевих жителів. «Ми живі, ми втомилися, але ми з вами. Разом ми сила», – йдеться у повідомленні.

Також розвідка повідомила, звідки у добровольців зброя.