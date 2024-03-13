Легіон «Свобода Росії» показав відео зі звільненого Тьоткіно

Добровольцям вдалось знищити один із пунктів управління окупантів

Після вчорашнього прориву кордону РФ російськими добровольцями, легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

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Добровольці зазначили, що ведуть бій у Тьоткіно, вулиці сильно прострелюються. Вони готуються звільняти місцевих жителів. «Ми живі, ми втомилися, але ми з вами. Разом ми сила», – йдеться у повідомленні.

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Також після вчорашнього прориву кордону РФ російським добровольцям вдалось знищити один із пунктів управління окупантів.

«Був пункт управління і немає пункту управління. Наближаємо кризу для оборонки кривавого режиму. Все одно вона не на оборону працює, а на напад», – повідомили російські добровольці.

Нагадаємо, 12 березня, російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції.