Російські добровольці звернулися до Путіна і назвали умову для переговорів

У прикордонних регіонах РФ кілька днів тривають бойових дій

Бійці легіону «Свобода Росії», «Російського Добровольчого Корпусу» (РДК) та Сибірського батальйону сьогодні, 16 березня, оприлюднили спільне звернення до російського диктатора Володимира Путіна. Добровольці озвучили умову для можливих переговорів. Відео було опубліковане на Telegram-каналах РДК, ЛСР та батальйону «Сибір».

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Представники добровольчих підрозділів зазначили, що у прикордонних регіонах РФ кілька днів тривають бойових дій, проте Кремль намагається блокувати евакуацію місцевих жителів, зокрема через намір не «затьмарювати» картинку про процес псевдовиборів.

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«Володимир Путін, весь світ уже кілька днів спостерігає, як російське місто Бєлгород, Бєлгородська та Курська область перетворилися на зону активних бойових дій. Водночас, поставлена тобою адміністрація, незважаючи на неодноразові наші заклики, перешкоджає евакуації цивільного населення», – йдеться у заяві.

Добровольці наголошують, що через це виключно через амбіції очільника Кремля «продовжують страждати і гинути мирні люди».

«Ми закликаємо тебе припинити цей цирк, подумати про долі ні в чому не винних росіян та дозволити евакуацію цивільних із зони бойових дій. Твої вибори давно вже перетворилися на повний фарс. Припини заганяти простих людей для участі у твоїй виставі на виборчі дільниці під бомби та артилерійські обстріли», – передають у РДК, ЛСР та Сибірському батальоні.

Бійці звертають увагу, що Путін давно втратив свою легітимність, а «за нинішніх обставин зникла навіть і видимість виборчого процесу».

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«Усім очевидно, що Росії потрібні негайні та докорінні зміни», – наголошується у спільній заяві.

На думку добровольців, у РФ давно назріла необхідність «глибокої трансформації відносин влади з народом, відвертої розмови про нові справедливі суспільні правила».

«Якщо ти готовий обговорювати майбутнє нашої країни без диктатури та авторитаризму, ми зі свого боку готові до такої розмови. Якщо в тебе збереглися мужність і відповідальність - виходь із нами на зв'язок зручним для тебе способом», – ідеться у зверненні.

Раніше бійці «Російського добровольчого корпусу» взяли в полон понад два десятки російських загарбників під час рейду у Білгородську та Курську області.

Нагадаємо, що 12 березня «Російський добровольчий корпус», легіон «Свобода Росії» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у межах спільної операції.

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Після прориву кордону РФ російськими добровольцями легіон «Свобода Росії» записав відео зі звільненого Тьоткіно.

13 березня легіон «Свобода Росії», Російський добровольчий корпус та Сибірський батальйон опублікували спільну заяву, де звернулися до жителів міста Білгород та чиновників Білгородської адміністрації.