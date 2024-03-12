Російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ (відео)

«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху», – йдеться у заяві легіону

РДК, Легіон Свободи та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції

Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. Про це йдеться в заяві легіону.

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Як зазначається, найактивніша фаза їхніх дій позаду, однак операція ще триває.

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«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Дати вашим дітям нормальне, цивілізоване майбутнє – без санкцій та без репресій, без виборів без вибору та без «Розмов про важливе». І найголовніше без війни. Путін узурпував владу на 20 років і що сталося: санкції, економічний застій, кровопролитна війна, убиті політичні конкуренти та повна ізоляція зі світової арени. А ще красиві палаци. А тепер він планує йти на ще один термін і правити до своєї смерті. Ми не дозволимо. Ми такі ж росіяни, як і ви: ми також маємо право на волевиявлення. І наша воля – не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Легіон йде на вибори, чекайте на нас», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше у травні 2023 року у Білгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Білгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону.

У міністерстві внутрішніх справ Білгородської області оголосили план «Едельвейс» через проникнення на територію регіону російських добровольців. У Грайвороні та прилеглих селах готувалася евакуація.