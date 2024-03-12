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Російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ (відео)
«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху», – йдеться у заяві легіону
фото скріншот відео

РДК, Легіон Свободи та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції

Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії» та Сибірський Батальйон зайшли до Курської та Білгородської областей у рамках спільної операції. Про це йдеться в заяві легіону.

Як зазначається,  найактивніша фаза їхніх дій позаду, однак операція ще триває.

«Ми йдемо, щоб звільнити вас від злиднів, бідності та страху. Звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу. Дати вашим дітям нормальне, цивілізоване майбутнє – без санкцій та без репресій, без виборів без вибору та без «Розмов про важливе». І найголовніше без війни. Путін узурпував владу на 20 років і що сталося: санкції, економічний застій, кровопролитна війна, убиті політичні конкуренти та повна ізоляція зі світової арени. А ще красиві палаци. А тепер він планує йти на ще один термін і правити до своєї смерті. Ми не дозволимо. Ми такі ж росіяни, як і ви: ми також маємо право на волевиявлення. І наша воля – не визнавати кривавого диктатора президентом Росії. Легіон йде на вибори, чекайте на нас», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше у травні 2023 року у Білгородській області пролунали вибухи і поширилася інформація, що на територію РФ зайшли російські добровольці з легіону «Свобода Росії». Свій «візит» на Білгородщину вони пояснили наміром створити там демілітаризовану зону. 

У міністерстві внутрішніх справ Білгородської області оголосили план «Едельвейс» через проникнення на територію регіону російських добровольців. У Грайвороні та прилеглих селах готувалася евакуація.

Теги: росія Свобода війна добровольці Білгород

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