Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські легіони почали визвольну операцію в Курській та Білгородській областях: все, що наразі відомо

Катерина Іванова
glavcom.ua
Російські легіони почали визвольну операцію в Курській та Білгородській областях: все, що наразі відомо
Російський добровольчий корпус, легіон «Свобода Росії»
фото: скріншот відео

У селі Тьоткіно Курської області вже тривають стрілецькі бої

Після нічної атаки безпілотників на три реігони РФ, легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон заявили, що збираються росіян «звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу». Легіони зайшли до Курської та Білгородської областей РФ у рамках спільної операції.

Населені пункти на карті, куди зайшли визвольні батальйони
Населені пункти на карті, куди зайшли визвольні батальйони

Сиутація в Білгородській області

Як повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов, прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Білгородській області повністю під контролем визвольних сил, туди заїхали танки легіонів.

Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що безпілотник скинув на Бєлгородський район чотири вибухові пристрої.

«Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіне. За попередньою інформацією, є одна постраждала. У місті є різні пошкодження шести приватних домоволодінь, будівель магазину, центральної районної лікарні, дитячого садка та технікуму. Оперативні служби працюють дома. Обхід території продовжується», – повідомляє губернатор Білгородської області.

4 фото
На весь екран
Попередньо кадри з наслідками обстрілу в Грайворонському окрузі Білгородської області. Обстріляні машини, будинки, на одному з кадрів житель запевняє, що у дворі лежить снаряд
фото: Telegram / Жесть Белгород

Ситуація в Курській області

У небі над Курськом вже працювала протиповітряна оборона. Пізніше стало відомо про збиття українського дрона. У селі Тьоткіно Курської області тривають стрілецькі бої.

Реакція української розвідки та офіційних осіб РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що, ймовірно, противники режиму у Кремлі проводять спільні «заходи».

«На території РФ ці структури діють автономно, громадяни Росії, які входять до їх складу, врешті-решт перебувають у себе на батьківщині», – сказав Юсов.

Станом на 9:10, офіційної реакції від російської влади щодо дій легіонів у прикордонних областях не надходило.

Нагадаємо, бійці Легіону «Свобода Росії» вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

Повідомлялося, що у ніч проти 12 березня у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи. 

Стало відомо, що російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ. Як зазначається, найактивніша фаза їхніх дій позаду, однак операція ще триває.

Теги: Міноборони Свобода обстріл добровольці Ілля Пономарьов місто безпілотник танки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пашинський з чотирма спільниками завдав держбюджету збитків на майже 1 млрд грн
Екснардеп Пашинський отримав підозру: у чому його звинувачують
12 лютого, 14:53
Близько о 15:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
На Полтавщині пролунали вибухи
16 лютого, 15:16
У Львові від вибуху у будинках повилітали вікна
На Харківщині під завалами люди, влучання на Полтавщині: ситуація в регіонах
15 лютого, 10:39
Чоловік на ім'я Олексій заявив, що нарешті вдома
Російські пропагандисти показали жителя Авдіївки, який дякує за «визволення»
18 лютого, 18:23
Російський літак А-50
ЗСУ пояснили, як знищення ворожого А-50 вплине на обстріли України
25 лютого, 11:22
Маневри БпЛА типу Shahed-131/136 в операційній зоні Сил оборони півдня України тривали дві години
Проліт дрона РФ через Молдову: ЗСУ розкрили деталі
27 лютого, 10:34
Гаубиця Dita – це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів
Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки Dita
28 лютого, 13:23
Галкін висловив співчуття сім’ям загиблих у багатоповерхівці в Одесі
Удар по Одесі: Галкін українською звернувся до родичів загиблих
4 березня, 14:00
Нодар Насіров та Георгій Гогіашвілі загинули на війні в Україні
На війні за Україну загинули двоє бійців Грузинського легіону
10 березня, 15:54

Соціум

Російські легіони почали визвольну операцію в Курській та Білгородській областях: все, що наразі відомо
Російські легіони почали визвольну операцію в Курській та Білгородській областях: все, що наразі відомо
Путін втратив близького родича
Путін втратив близького родича
Чи будуть українські біженці залишатись у Німеччині: результати нового опитування
Чи будуть українські біженці залишатись у Німеччині: результати нового опитування
Російські добровольці пішли в бій: мережею ширяться відео з Білгородщини
Російські добровольці пішли в бій: мережею ширяться відео з Білгородщини
Нагородження «20 днів у Маріуполі» вирізали з міжнародної телеверсії «Оскара»: пояснення Disney
Нагородження «20 днів у Маріуполі» вирізали з міжнародної телеверсії «Оскара»: пояснення Disney
Російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ (відео)
Російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
124K
Нове правило застосування ядерної зброї. Росія відреагувала на пропозицію Китаю
57K
Українські хакери розсекретили, що чекає на РФ після війни
9498
Путін заборонив британським рибалкам ловити рибу в частині Баренцового моря
8351
Україна збирається конфіскувати майно російського виробника «Кинджалів»
7351
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
5946
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 12 березня
Сьогодні, 05:50
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через загрозу балістики
Сьогодні, 00:45
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Страшенно цікаво. Топ-5 найстрашніших фільмів жахів
Вчора, 21:13
Перемога українського фільму на «Оскарі», атака на Харків: головне за ніч
Вчора, 06:58
Місцями дощ і сильний вітер: прогноз погоди на 11 березня
Вчора, 04:51

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua