Російські легіони почали визвольну операцію в Курській та Білгородській областях: все, що наразі відомо

У селі Тьоткіно Курської області вже тривають стрілецькі бої

Після нічної атаки безпілотників на три реігони РФ, легіон «Свобода Росії», РДК і Сибірський батальйон заявили, що збираються росіян «звільнити від диктатури терористичної організації, яка захопила владу». Легіони зайшли до Курської та Білгородської областей РФ у рамках спільної операції.

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Населені пункти на карті, куди зайшли визвольні батальйони

Сиутація в Білгородській області

Як повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов, прикордонний населений пункт Лозова Рудка в Білгородській області повністю під контролем визвольних сил, туди заїхали танки легіонів.

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Тим часом губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що безпілотник скинув на Бєлгородський район чотири вибухові пристрої.

«Під обстріл ЗСУ потрапило місто Шебекіне. За попередньою інформацією, є одна постраждала. У місті є різні пошкодження шести приватних домоволодінь, будівель магазину, центральної районної лікарні, дитячого садка та технікуму. Оперативні служби працюють дома. Обхід території продовжується», – повідомляє губернатор Білгородської області.

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Попередньо кадри з наслідками обстрілу в Грайворонському окрузі Білгородської області. Обстріляні машини, будинки, на одному з кадрів житель запевняє, що у дворі лежить снаряд фото: Telegram / Жесть Белгород

Ситуація в Курській області

У небі над Курськом вже працювала протиповітряна оборона. Пізніше стало відомо про збиття українського дрона. У селі Тьоткіно Курської області тривають стрілецькі бої.

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Реакція української розвідки та офіційних осіб РФ

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі LIGA.net заявив, що, ймовірно, противники режиму у Кремлі проводять спільні «заходи».

«На території РФ ці структури діють автономно, громадяни Росії, які входять до їх складу, врешті-решт перебувають у себе на батьківщині», – сказав Юсов.

Станом на 9:10, офіційної реакції від російської влади щодо дій легіонів у прикордонних областях не надходило.

Нагадаємо, бійці Легіону «Свобода Росії» вже неодноразово проводили рейди на територію РФ. Там вони утримували під контролем територію та стикалися з російськими військовими.

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Повідомлялося, що у ніч проти 12 березня у Росії три регіони були атаковані безпілотниками. У Курську, Орлі та низці населених пунктів Білгородської області пролунали вибухи.

Стало відомо, що російські добровольці розпочали нову спецоперацію на території РФ. Як зазначається, найактивніша фаза їхніх дій позаду, однак операція ще триває.