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Кремль заборонив російським ЗМІ писати про мобілізацію

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Кремль заборонив російським ЗМІ писати про мобілізацію
Мобілізація у Росії розпочалася 21 вересня
фото з відкритих джерел

Російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації

Кремль заборонив підконтрольним владі ЗМІ поширювати будь-які заяви щодо мобілізації. Про це пише The Moscow Times з посиланням на свої джерела у російських ЗМІ.

Кремль посилює режим цензури для підконтрольних владі ЗМІ на тлі чуток про другу хвилю мобілізації та рішення збільшити чисельність армії ще на 350 тисяч осіб, про яку оголосив міністр оборони Сергій Шойгу.

Російським медіа заборонили поширювати будь-які заяви про мобілізацію, навіть якщо вони виходять із Держдуми або Ради Федерації, розповіли The Moscow Times два джерела у проурядових ЗМІ.

Негласне розпорядження надійшло з адміністрації президента напередодні новорічних свят.

«До цього ми могли писати і про поточну мобілізацію, і про можливі сценарії та прогнози. Наразі всі прогнози поставлені на стоп. У вимогі йдеться про те, що не можна цитувати, навіть якщо заяву зробив депутат Держдуми РФ або сенатор», – зазначає джерело The Moscow Times.

Як повідомлялося, незважаючи на заяви російської влади про начебто закінчення мобілізації в країні-терористці, внаслідок якої вмирати відправили щонайменше 300 тис. осіб, у великих містах РФ відновилися облави на потенційне гарматне м'ясо.

Нагадаємо, на Луганщині окупанти посилили мобілізацію: загрібають усіх підряд.

Також російські загарбники вже взялися мобілізувати жінок на тимчасово окупованих територіях. 

Теги: мобілізація Сергій Шойгу депутат окупанти міністр

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