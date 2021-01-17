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    Українська делегація в ПАРЄ підніме тему отруєння Навального

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    Навальний збирається повернутися в Росію 17 січня - Українська делегація в ПАРЄ підніме тему отруєння Навального
    Навальний збирається повернутися в Росію 17 січня
    Фото з відкритих джерел

    Українська делегація в ПАРЄ підніме тему отруєння Навального

    Українська делегація в ПАРЄ підніматиме питання, які стосуються отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла нова голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева.

    «Одна з наших колег запропонувала таку ініціативу. Я думаю, що це відмітить і та частина росіян, яка не вірить у «громадянську війну» в нашій країні, не вірить Путіну, але вірить у те, що сама їх країна може колись змінитися», – повідомила Мезенцева.

    За її словами, кричущий кейс Навального може допомогти переконати російських делегатів у тому, що Росія потребує політичних змін.

    Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що після лікування в німецькій клініці «Шаріте» збирається повернутися в Росію 17 січня. Однак там він з 29 грудня перебуває у федеральному розшуку.

    Як повідомлялося раніше, російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Він був госпіталізований до лікарні в Омську. Потім опозиціонера перевезли на лікування до німецької клініки «Шаріте». Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новічок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації заборони хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

    Згодом на своєму YouTube каналі Олексій Навальний оприлюднив фільм-розслідування на основі розслідування групи Bellingcat, в якому стверджується, що співробітники ФСБ стежили за опозиціонером і ймовірно саме вони причетні до його отруєння.

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    Теги: Росія отруєння ПАРЄ Олексій Навальний Марія Мезенцева
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