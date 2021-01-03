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    У США легкомоторний літак упав на будинок: є загиблі

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    У США легкомоторний літак упав на будинок: є загиблі

    Загинули пілот та двоє пасажирів літака, який після падіння загорівся

    Унаслідок падіння легкомоторного літака на житловий будинок у США загинули три особи, які перебували на борту.

    Про це повідомляє CNN.

    Катастрофа сталася у штаті Мічиган. Легкомоторний літак врізався у житловий будинок у містечку Ліон, приблизно за 60 кілометрів від Детройта.

    За даними офісу шерифа, загинули пілот та двоє пасажирів літака, який після падіння загорівся.

    Полум'я перекинулося на будинок, однак сім'я з п'яти осіб, яка там мешкає, не постраждала.

    Обставини катастрофи з'ясовуються.

    Теги: катастрофа США літак Twitter будинок
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