У США легкомоторний літак упав на будинок: є загиблі

Унаслідок падіння легкомоторного літака на житловий будинок у США загинули три особи, які перебували на борту.

Про це повідомляє CNN.

Катастрофа сталася у штаті Мічиган. Легкомоторний літак врізався у житловий будинок у містечку Ліон, приблизно за 60 кілометрів від Детройта.

За даними офісу шерифа, загинули пілот та двоє пасажирів літака, який після падіння загорівся.

Lyon Township - 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS



