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    У світі

    Російський літак-розвідник наблизився до корабля ВМС Франції біля Керченської протоки

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    Російський літак-розвідник наблизився до корабля ВМС Франції біля Керченської протоки

    Російський літак наблизився до малого французького корвета «Commandant Birot»

    Біля Керченської протоки російський патрульний літак наблизився до корвета Військово-морських сил Франції.

    Про це повідомляє у суботу AFP.

    «Російський патрульний літак наблизився до малого французького корвета «Commandant Birot» поблизу Керченської протоки у Чорному морі», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, НАТО дослідило, чи добре соцмережі борються з фейками. Результат не втішний.

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    Росія США НАТО
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