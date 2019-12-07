Російський літак-розвідник наблизився до корабля ВМС Франції біля Керченської протоки
Російський літак наблизився до малого французького корвета «Commandant Birot»
Біля Керченської протоки російський патрульний літак наблизився до корвета Військово-морських сил Франції.
Про це повідомляє у суботу AFP.
«Російський патрульний літак наблизився до малого французького корвета «Commandant Birot» поблизу Керченської протоки у Чорному морі», – йдеться у повідомленні.
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