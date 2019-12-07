У США суд призупинив смертну кару на федеральному рівні



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Причиною такого рішення суду стала суперечка щодо методу страти

Верховний суд США заблокував спроби уряду повернути смертну кару на федеральному рівні. Через що призупинене рішення про заплановану на 9 грудня страту та ще три наступного місяця.

Ще раніше також призупинили рішення про виконання п’ятої страти через процедурні питання, пише DW.

Вказується, що представники уряду просили Верховний суд відновити смертну кару на федеральному рівні, заявляючи про «неймовірну жорстокість» засуджених. У понеділок повинні були стратити чоловіка, якого обвинувачують у вбивстві трьох сімей у 1999 році.

Причиною такого рішення суду стала суперечка щодо методу страти, а не її самої. В уряді хочуть вводити смертельну ін’єкцію з однієї речовини, а у суді наполягають на ін’єкції з трьох речовин, як було визначено у 1994 році.

Виконання смертної кари на федеральному рівні не здійснювалося з 2003 року. Йдеться про випадки засудження до страти федеральним судом. Однак локально у близько 20 штатах Америки продовжують страчувати злочинців. Востаннє смертну кару застосували 5 грудня у Теннесі. На електричному стільці було страчено сліпого чоловіка, якого визнали винним у вбивстві колишньої дівчини. Він став 21-м засудженим, який був страчений у США з початку 2019 року.

Нагадаємо, Британський суд виніс ухвалу по справі колишнього поліцейського Девида Даккенфілда, якого обвинувачували в ненавмисному вбивстві з необережності 96-ти вболівальників «Ліверпуля» у матчі півфіналу Кубка Англії проти «Ноттингем Форест» 1989 року.

Як повідомлялося, за підрив будівлі одеської СБУ терорист отримав вісім років тюрми, з яких відсидів чотири і вийшов на волю за «законом Савченко».