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    Росію скинули з неба – Кулеба

    Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. - Росію скинули з неба – Кулеба
    Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній.
    фото з відкритих джерел

    Країни закривають авіапростір росіянам

    Майже всі європейські та північноамериканські країни закрили для авіакомпаній окупантів своє небо. На даний час 32 країни закрили небо росіянам. Про це вранці 28 лютого повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

    «Росію скинули з неба. Майже все європейське та північноамериканське небо вже закрите для російських авіакомпаній. Всього 32 країни закрили небо росіянам. Ще одна, дуже важлива для російських багатіїв країна теж незабаром закриється», – написав Кулеба.

    До слова, війна Росії проти України та введені світом санкції проти РФ призвели до падіння курсу рубля по відношенню до долара більш як на 40%. Наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.

    Також у Пентагоні відповіли на погрози президента Росії Володимира Путіна про ядерну зброю. Як відомо, 27 лютого Путін привів російські сили ядерного стримування в стан підвищеної бойової готовності.

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    Теги: Росія міністр санкції війна авіаперевезення Дмитро Кулеба #stoprussia
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    Росію скинули з неба – Кулеба