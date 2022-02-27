У SWIFT підтвердили підготовку до відключення Росії від платіжної системи

SWIFT готується виконувати юридичні інструкції

Представництво міжнародної платіжної системи SWIFT заявило, що готується виконати рішення країн Заходу щодо санкцій стосовно російських банків після відповідного правового розпорядження. Відповідна заява була оприлюднена 27 лютого, повідомляє Reuters.

«Ми співпрацюємо з європейськими органами влади, щоб розібратися в деталях суб’єктів, які підпадають під нові заходи, і готуємося виконувати юридичні інструкції», – йдеться у повідомленні.

Раніше Сполучені Штати попередили, що днями спільно із союзниками планують запровадити новий пакет санкцій проти економіки Росії, які передбачають відключення країни від міжнародної системи платежів SWIFT та обмеження спроможності Центробанку РФ використовувати свої резерви.

Раніше «Главком» повідомив, що у питанні відключення Росії від SWIFT визначилась й Угорщина: вона готова підтримати санкції.

Нагадаємо, європейські країни починають схилятися до повного відключення Росії від системи SWIFT.

Дмитро Кулеба увечері 25 лютого після розмови зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо повідомив, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT. Водночас Угорщина на даний час не підтримує це рішення.

Президент України Володимир Зеленський повідомив після телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, що він підтримує відключення Росії від SWIFT.

26 лютого, Кіпр підтримав відключення РФ від SWIFT.

Зазначим,о, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що поки в рамках санкцій США проти Росії за напад на Україну Москву не відключатимуть від міжнародної платіжної системи SWIFT. На цьому наголосив американський президент під час пресконференції 24 лютого.

SWIFT – високобезпечна платіжна мережа, яка з’єднує тисячі фінансових установ по всьому світу. Вилучення Росії з SWIFT зробить майже неможливим для фінансових установ пересилання грошей в країну або за її межі. Це серйозно вплине на російський бізнес з іноземними клієнтами і може завдати реальної шкоди економіці країни.



