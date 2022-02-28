Розплата за війну: курс рубля обвалився на понад 40%

Вранці 28 лютого курс долара досяг 105,2710 руб./дол.

Війна Росії проти України та введені світом санкції проти РФ призвели до падіння курсу рубля по відношенню до долара більш як на 40%. Про це свідчать дані видання BNO News.

«Російський рубль продовжує падати, зараз він впав на 41% по відношенню до долара США на початку торгів – REU», – йдеться в повідомленні.

UPDATE: Russian ruble continues to drop, now down 41% against the U.S. dollar in early trade - REU — BNO News (@BNONews) February 28, 2022

Як повідомляє РБК, курс долара на міжбанківському ринку Forex станом на ранок 28 лютого підскочив на 25,48% і досяг 105,2710 руб./дол. Це випливає з даних сервісу investing.com. Це значення більш ніж 20 руб. перевищує рівень закриття торгів п'ятниці, 25 лютого - 83,89 руб./дол.

Як відомо, з початком вторгнення Росії і повномасштабної війни проти України курс рубля до долара відразу обвалився до історичних позначок – 89,6 рублів/долар, 99,99 рублів/євро.

Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року.

Наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.



