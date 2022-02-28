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    Розплата за війну: курс рубля обвалився на понад 40%

    Курс рубля стрімко падає - Розплата за війну: курс рубля обвалився на понад 40%
    Курс рубля стрімко падає
    фото з відкритих джерел

    Вранці 28 лютого курс долара досяг 105,2710 руб./дол.

    Війна Росії проти України та введені світом санкції проти РФ призвели до падіння курсу рубля по відношенню до долара більш як на 40%. Про це свідчать дані видання BNO News.

    «Російський рубль продовжує падати, зараз він впав на 41% по відношенню до долара США на початку торгів – REU», – йдеться в повідомленні.

    Як повідомляє РБК, курс долара на міжбанківському ринку Forex станом на ранок 28 лютого підскочив на 25,48% і досяг 105,2710 руб./дол. Це випливає з даних сервісу investing.com. Це значення більш ніж 20 руб. перевищує рівень закриття торгів п'ятниці, 25 лютого - 83,89 руб./дол.

    Як відомо, з початком вторгнення Росії і повномасштабної війни проти України курс рубля до долара відразу обвалився до історичних позначок – 89,6 рублів/долар, 99,99 рублів/євро.

    Щоб стримати обвал, Банк Росії активно продавав валюту, що стало першою інтервенцією з 2014 року.

    Наразі ведеться підготовка до відключення Росії від SWIFT.

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    Теги: Росія санкції війна
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    Розплата за війну: курс рубля обвалився на понад 40%