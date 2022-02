Розплата за війну: курс рубля обвалився на понад 40%

Війна Росії проти України та введені світом санкції проти РФ призвели до падіння курсу рубля по відношенню до долара більш як на 40%. Про це свідчать дані видання BNO News.

«Російський рубль продовжує падати, зараз він впав на 41% по відношенню до долара США на початку торгів – REU», – йдеться в повідомленні.

UPDATE: Russian ruble continues to drop, now down 41% against the U.S. dollar in early trade - REU