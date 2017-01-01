Росія готова до деполітизованого діалогу з США щодо Договору про контроль над озброєннями

Заява МЗС Росії від 8 грудня збігається з 30-річчям Договору про проміжні ядерні озброєння

Москва заявляє, що готова вести переговори із США щодо дотримання Договору про контроль над озброєннями, укладеного між радянським Союзом і Сполученими Штатами у 1987 році (про ліквідацію ракет малої і середньої дальності). Про це повідомляє Радіо Свобода. «Будемо дотримуватися всіх умов Договору про РСМД доти, доки їх дотримуються наші



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Фото з відкритих джерел Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров

Заява МЗС Росії від 8 грудня збігається з 30-річчям Договору про проміжні ядерні озброєння

Москва заявляє, що готова вести переговори із США щодо дотримання Договору про контроль над озброєннями, укладеного між радянським Союзом і Сполученими Штатами у 1987 році (про ліквідацію ракет малої і середньої дальності). Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Будемо дотримуватися всіх умов Договору про РСМД доти, доки їх дотримуються наші партнери. Готові вести з США деполітизований, професійний діалог по суті проблем, що накопичилися. Однак не не допускаємо спроб розмовляти з нами мовою ультиматумів, здійснювати на Росію військово-політичний та санкційний тиск, про що захлинаючись говорять у Вашингтоні», – йдеться у заяві російського МЗС.

У тексті російського зовнішньополітичного відомства стверджують, що «всі три десятиліття Російська Федерація зберігає тверду прихильність Договору про РСМД і неухильно його дотримується», тоді як США, на думку російського МС, «доволі вільно трактують суть договірних зобов’язань».

Заява МЗС Росії від 8 грудня збіглася з 30-річчям Договору про проміжні ядерні озброєння, в результаті якого було ліквідовано цілий клас балістичних ракет в Європі і був створений механізм перевірки з дотримання договору.

Вашингтон звинуватив Росію в тому, що вона порушує договір. Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив минулого місяця, що Росія розробила крилату ракету з ядерним потенціалом «з явним порушенням» Договору про РСМД.

Також минулого місяця міністр оборони США заявив, що «багато» країн НАТО мають докази того, що Росія не виконує угоду.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в жовтні заявив, що Москва, яка заперечує звинувачення США, сама стурбована з приводу можливих порушень Вашингтоном угоди.