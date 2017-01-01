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    У США назвали питання України єдиною перешкодою для налагодження стосунків з Росією

    Навіть питання Сирії є не таким критичним для Вашингтона у стосунках з Москвою, як ситуація в Україні
    Держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав питання України єдиною проблемою, яка заважає налагодженню стосунків Вашингтона та Москви. Про це повідомляє Громадське. Таку заяву Тіллерсон виголосив після проведених двосторонніх зустрічей з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях
    • Сьогодні, 18:11
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    Навіть питання Сирії є не таким критичним для Вашингтона у стосунках з Москвою, як ситуація в Україні

    Держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав питання України єдиною проблемою, яка заважає налагодженню стосунків Вашингтона та Москви. Про це повідомляє Громадське.

    Таку заяву Тіллерсон виголосив після проведених двосторонніх зустрічей з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях щорічної зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ.

    «Питання України — це та проблема, яка стала реальною перешкодою... Допустимо, є розбіжності між нами в інших питаннях — наприклад, питання Сирії. Але коли одна країна здійснює вторгнення на територію іншої, то після цього нам важко ігнорувати те, що сталось і досягти примирення», — заявив Тіллерсон.

    Раніше повідомлялося, що держсекретар США розповів, від чого залежить майбутнє України.

     

    ОБСЄ США Рекс Тіллерсон
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