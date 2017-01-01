У США назвали питання України єдиною перешкодою для налагодження стосунків з Росією

Навіть питання Сирії є не таким критичним для Вашингтона у стосунках з Москвою, як ситуація в Україні

Держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав питання України єдиною проблемою, яка заважає налагодженню стосунків Вашингтона та Москви. Про це повідомляє Громадське. Таку заяву Тіллерсон виголосив після проведених двосторонніх зустрічей з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях



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Навіть питання Сирії є не таким критичним для Вашингтона у стосунках з Москвою, як ситуація в Україні

Держсекретар США Рекс Тіллерсон назвав питання України єдиною проблемою, яка заважає налагодженню стосунків Вашингтона та Москви. Про це повідомляє Громадське.

Таку заяву Тіллерсон виголосив після проведених двосторонніх зустрічей з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях щорічної зустрічі міністрів закордонних справ ОБСЄ.

«Питання України — це та проблема, яка стала реальною перешкодою... Допустимо, є розбіжності між нами в інших питаннях — наприклад, питання Сирії. Але коли одна країна здійснює вторгнення на територію іншої, то після цього нам важко ігнорувати те, що сталось і досягти примирення», — заявив Тіллерсон.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США розповів, від чого залежить майбутнє України.