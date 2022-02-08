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    Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів

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    Екіпаж корабля &laquo;Корольов&raquo;, зокрема, наразі знаходиться в протоці Дарданелли - Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів
    Екіпаж корабля «Корольов», зокрема, наразі знаходиться в протоці Дарданелли
    фото: tass.ru

    Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море

    Міноборони РФ заявило, що в рамках планових навчань шість великих десантних кораблів перейдуть із Середземного моря в Чорне. Про це повідомляє «Интерфакс» із посиланням на російське міноборони.

    Зазначається, що шість великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів переходять із Середземного моря до Чорного, де візьмуть участь у навчаннях.

    «Загін великих десантних кораблів (ВДК) Військово-Морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли. Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях», – йдеться у повідомленні міністерства.

    У відомстві зазначили, що екіпажі кораблів «Корольов», «Мінськ» і «Калінінград» наразі знаходяться в протоці Дарданелли, а судна «Петро Моргунов», «Георгій Побідоносець» та «Оленєгірський гірник» пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби.

    Нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

    Нагадаємо, 24 січня Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.

    У середині січня повідомлялося, що Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ. Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.

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    Теги: Росія Чорне море Міноборони РФ військові навчання ВМС флот
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    Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів