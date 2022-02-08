Росія спрямувала у Чорне море шість великих десантних кораблів

Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море

Міноборони РФ заявило, що в рамках планових навчань шість великих десантних кораблів перейдуть із Середземного моря в Чорне. Про це повідомляє «Интерфакс» із посиланням на російське міноборони.

Зазначається, що шість великих десантних кораблів Балтійського та Північного флотів переходять із Середземного моря до Чорного, де візьмуть участь у навчаннях.

«Загін великих десантних кораблів (ВДК) Військово-Морського Флоту Росії почав проходження проток Босфор і Дарданелли. Кораблі здійснюють плановий перехід із Середземного в Чорне море, де візьмуть участь у військово-морських навчаннях», – йдеться у повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що екіпажі кораблів «Корольов», «Мінськ» і «Калінінград» наразі знаходяться в протоці Дарданелли, а судна «Петро Моргунов», «Георгій Побідоносець» та «Оленєгірський гірник» пройдуть чорноморськими протоками протягом наступної доби.

Нещодавно Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео).

Нагадаємо, 24 січня Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.

У середині січня повідомлялося, що Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ. Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.