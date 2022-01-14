Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ

Зростання рівня військової активності Росії на балтійському напрямку «відхиляється від звичайної картини»

Швеція посилить військову готовність через російську активність у Балтійському морі та передислокує свої війська. Про це заявив генерал-лейтенант збройних сил країни Лейф Міхаель Классон, повідомляє AP.

За словами офіцера, скандинавські збройні сили зафіксували зростання рівня військової активності Росії на балтійському напрямку, яке «відхиляється від звичайної картини». Так, за даними шведської сторони, в Балтійське море увійшло кілька десантних плавучих засобів, що належать до Північного флоту ВМФ РФ.

«Ми вирішили передислокувати наші війська. Це не обов'язково має означати посилення загрози, але ми завжди хочемо адаптуватися до ситуації, що склалася. Ми будемо діяти у різних місцях Швеції по-різному», – сказав Классон.

Раніше уряд Швеції вирішив завершити свою участь у європейській контртерористичній операції Takuba, яка проводилася в Малі через прибуття туди бійців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера».

Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.

У 2015 році парламент Швеції ухвалив рішення повернути військових на острів Готланд і туди вислали додаткові підрозділи у зв’язку з навчаннями Росії. Зараз може бути подібна ситуація.

Як відомо, у Південному військовому окрузі Російської Федерації заявили, що 10 тисяч військових повертаються до пунктів дислокації після місяця перебування на території тимчасово анексованого Криму та в Ростовській області.