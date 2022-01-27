Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео)

У навчаннях задіяно близько 20 бойових кораблів

У Балтійському морі в рамках масштабних навчань військові кораблі РФ провели артилерійські стрільби. Про це повідомляє міноборони РФ.

У навчаннях задіяно близько 20 бойових кораблів. Стрільби проводилися екіпажами малих ракетних кораблів «Митищі», «Одинцово» та «Зелений Дол».

Як мішені були використані освітлювальні артилерійські снаряди, поставлені розрахунками 152-мм дивізійної самохідної гаубиці «Акація» з мису Таран у області Калінінграда.

Бойові вправи виконували із застосуванням корабельних артилерійських установок АК-176 та АК-630.

Нагадаємо, 24 січня Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.

У середині січня повідомлялося, що Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ.

Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.