Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео)
У навчаннях задіяно близько 20 бойових кораблів
У Балтійському морі в рамках масштабних навчань військові кораблі РФ провели артилерійські стрільби. Про це повідомляє міноборони РФ.
У навчаннях задіяно близько 20 бойових кораблів. Стрільби проводилися екіпажами малих ракетних кораблів «Митищі», «Одинцово» та «Зелений Дол».
Як мішені були використані освітлювальні артилерійські снаряди, поставлені розрахунками 152-мм дивізійної самохідної гаубиці «Акація» з мису Таран у області Калінінграда.
Бойові вправи виконували із застосуванням корабельних артилерійських установок АК-176 та АК-630.
Нагадаємо, 24 січня Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.
У середині січня повідомлялося, що Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ.
Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.
У 2015 році парламент Швеції ухвалив рішення повернути військових на острів Готланд і туди вислали додаткові підрозділи у зв’язку з навчаннями Росії. Зараз може бути подібна ситуація.