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    Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео)

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    Бойові вправи виконували із застосуванням корабельних артилерійських установок АК-176 та АК-630 - Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео)
    Бойові вправи виконували із застосуванням корабельних артилерійських установок АК-176 та АК-630
    скріншот з відео міноборони РФ

    У навчаннях задіяно близько 20 бойових кораблів

    У Балтійському морі в рамках масштабних навчань військові кораблі РФ провели артилерійські стрільби. Про це повідомляє міноборони РФ.

    У навчаннях задіяно близько 20 бойових кораблів. Стрільби проводилися екіпажами малих ракетних кораблів «Митищі», «Одинцово» та «Зелений Дол».

    Як мішені були використані освітлювальні артилерійські снаряди, поставлені розрахунками 152-мм дивізійної самохідної гаубиці «Акація» з мису Таран у області Калінінграда.

    Бойові вправи виконували із застосуванням корабельних артилерійських установок АК-176 та АК-630.

    Нагадаємо, 24 січня Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів.

    У середині січня повідомлялося, що Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ.

    Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.

    У 2015 році парламент Швеції ухвалив рішення повернути військових на острів Готланд і туди вислали додаткові підрозділи у зв’язку з навчаннями Росії. Зараз може бути подібна ситуація.

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    Теги: Міноборони РФ військові навчання військові корабель море
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    Росія провела у Балтійському морі корабельні стрільби (відео)