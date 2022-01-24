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    Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів

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    20 російських бойових кораблів, катерів і суден забезпечення вийшли в призначені райони Балтійського моря - Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів
    20 російських бойових кораблів, катерів і суден забезпечення вийшли в призначені райони Балтійського моря
    фото: tass

    Міноборони РФ проводить чергові морські навчання

    Російська Федерація проводить чергові морські навчання. Як пише «Риа Новости», 20 кораблів і суден Балтійського флоту РФ вийшли в призначені райони моря для відпрацювання завдань бойової підготовки.

    «20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення Балтійського флоту покинули пункти постійного базування і вийшли в призначені райони Балтійського моря для виконання завдань в рамках планових заходів бойової підготовки», – йдеться в повідомленні.

    У рамках навчання в складі тактичних груп будуть діяти тральщики і малі протичовнові кораблі, маленькі ракетні кораблі та ракетні катера.

    Зазначається, що кораблі, об'єднані в кілька тактичних груп, виконуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також протимінного забезпечення загонів з виконанням практичних бойових вправ.

    У середині січня повідомлялося, що Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ.

    Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.

    У 2015 році парламент Швеції ухвалив рішення повернути військових на острів Готланд і туди вислали додаткові підрозділи у зв’язку з навчаннями Росії. Зараз може бути подібна ситуація.

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    Теги: Росія Міноборони РФ військові навчання Балтія ВМС флот море
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    Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів