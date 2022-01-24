Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів

20 російських бойових кораблів, катерів і суден забезпечення вийшли в призначені райони Балтійського моря

Міноборони РФ проводить чергові морські навчання

Російська Федерація проводить чергові морські навчання. Як пише «Риа Новости», 20 кораблів і суден Балтійського флоту РФ вийшли в призначені райони моря для відпрацювання завдань бойової підготовки.

«20 бойових кораблів, катерів і суден забезпечення Балтійського флоту покинули пункти постійного базування і вийшли в призначені райони Балтійського моря для виконання завдань в рамках планових заходів бойової підготовки», – йдеться в повідомленні.

У рамках навчання в складі тактичних груп будуть діяти тральщики і малі протичовнові кораблі, маленькі ракетні кораблі та ракетні катера.

Зазначається, що кораблі, об'єднані в кілька тактичних груп, виконуватимуть завдання з протичовнової та протиповітряної оборони, а також протимінного забезпечення загонів з виконанням практичних бойових вправ.

У середині січня повідомлялося, що Росія ввела в Балтійське море десантні човни: Швеція посилить готовність військ.

Наприкінці 2021 року Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію.

У 2015 році парламент Швеції ухвалив рішення повернути військових на острів Готланд і туди вислали додаткові підрозділи у зв’язку з навчаннями Росії. Зараз може бути подібна ситуація.