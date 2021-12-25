Швеція підвищила рівень боєготовності через російську агресію
Генштаб Швеції посилює розвідувальну діяльність і моніторинг в Балтійському морі
Глава генерального штабу Швеції Мікаель Бюден заявив, що країна підвищила рівень боєготовності у зв’язку з напруженою ситуацією на кордоні Росії і України. Про це він сказав в інтерв’ю Dagens Nyheter.
«Ми не сидимо склавши руки і не чекаємо, ми збільшили військову готовність у зв’язку з загрозою з боку Росії», – сказав він.
«Ми робимо більше і готові діяти швидше, ніж звичайно. Ми також готові до дій за різних сценаріїв не тільки в наших найближчих околицях», – зазначив Бюден.
Він нагадав, що в 2015 році парламент Швеції ухвалив рішення повернути військових на острів Готланд і туди вислали додаткові підрозділи у зв’язку з навчаннями Росії. Зараз може бути подібна ситуація.
«Внесені нами зміни передбачають посилення на Готланді і в Балтійському морі. Ми повинні бути готові до дій на кількох напрямках», – зазначив він.
За його словами, окрім зміцнення в частині персонального складу, йдеться також про посилення розвідувальної діяльності, моніторинг на Балтійському морі і в авіапросторі.
«Наші збройні сили не ті, що були у 2013 році. Ми маємо інші умови і маємо бути на місці там, де щось діється», – зазначив Мікаель Бюден.
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