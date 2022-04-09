Фінляндія забороняє в'їзд для вантажівок із РФ та Білорусі

Приблизно 90% транскордонних вантажних перевезень у країні здійснювали російські фірми, а сьогодні вони отримають розворот від кордону

Фінляндія долучилася до п’ятого пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Тому з 9 квітня держава заборонила в'їзд на свою територію для вантажівок на російських та білоруських номерах. Про це повідомив директор департаменту примусового виконання митниці Самі Ракшит. Він зазначив, що така заборона може спричинити серйозні проблеми. Про це пише Yle.

«Я припускаю, що оскільки зміна відбувається таким швидким темпом, буде багато транспорту, який не встигне отримати інформацію до прибуття на кордон. Я припускаю, що багато транспортних засобів розвернуть», – сказав Ракшит.

Тобто всі вантажівки, які сьогодні приїдуть до кордону Фінляндії, розвернуть назад.

Чиновник зазначив, що зазвичай приблизно 90% транскордонних вантажних перевезень у Фінляндії здійснюють російські фірми. Тому, якщо Росія відповість на крок Фінляндії забороною на вантажівки з ЄС, транскордонні автомобільні вантажні перевезення взагалі припиняться.

Нагадаємо, учора ЄС схвалив жорсткі санкції проти Росії.

Як повідомлялося, Байден також підписав два закони з санкціями проти Росії та Білорусі.

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